社會 社會焦點 保障人權

小提琴家按喇叭被砍手！影響演藝生命仍原諒他　輕判1年6月定讞

▲▼小提琴家陳譽，遭路霸砍傷手。（圖／翻攝陳譽臉書）

▲小提琴家陳譽，遭路霸砍傷手。（圖／翻攝陳譽臉書）

記者吳銘峯／台北報導

小提琴家陳譽，2022年1月間駕車在新北市三重區道路行駛時，因鄭姓男子駕駛的車輛試圖變換車道，陳譽按喇叭示警，此舉引發鄭男不滿，竟沿路逼車，最後在雙方停等紅燈時，鄭男開啟陳譽的車門，持水果刀猛刺10多刀，陳譽手部受傷，部分肌腱斷裂，影響演出水準。一審將鄭男重判4年，二審因雙方和解，改判刑1年6月，全案再上訴，最高法院7日駁回上訴定讞。

根據網路資料以及陳譽自己的臉書，陳譽長相清秀，從7歲起就開始學習小提琴，囊括不少獎項，也指導不少學生。但發生這起行車糾紛後，陳譽的表演生活受到阻礙。

本案發生於2022年1月6日，晚間9點左右，陳譽駕車於新北市三重區正義北路往龍門路行駛，行經正義北路與長壽街口時，原本開在外側車道的鄭姓男子車輛，打算切入內側車道；這時陳譽的車輛正在內側車道，陳譽隨即按喇叭示警。但此舉引發鄭男不滿，開始對陳譽逼車，2分鐘後，兩部車因為紅燈而停等在正義北路與六張街交岔路口。

鄭男這時下車，開啟陳譽的駕駛車門，隨即以水果刀狂刺陳譽10多刀，陳譽本能的舉起左手防禦，刀刃刺入陳譽左手前臂。鄭男也對陳譽臉部揮拳攻擊，隨即離去。陳譽趕緊到醫院救治，發現左手前臂深度切割傷合併屈指淺肌撕裂傷、左手第三及第四指屈肌刺傷導致部分斷裂、左側正中神經之掌面分支受損、疑雙眼挫傷致雙眼異常瞳孔反射。陳譽受有難以回復的傷害，影響其演出工作。

陳譽報警，檢警循線逮捕鄭男，並依照傷害罪嫌提起公訴。一審新北地院審理後，重判鄭男有期徒刑4年。檢方上訴第二審，認為陳譽身為小提琴家，乃高度倚賴手部之工作者，這次因為被鄭男攻擊，導致陳譽肌腱斷裂及正中神經之掌側分支斷裂傷勢，即使經過復健也無法完全恢復，僅能到正常人之8成，左手之演奏能力（雙音及顫音）強度也僅能回到原本之95%，功能亦僅能回到原本之90%。因此檢方請求二審改論以重傷害罪，重判鄭男。

但二審高等法院審理後，認為鄭男的傷害行為並未達到刑法上重傷害的標準「毀敗或嚴重減損一目或二目之視能...毀敗或嚴重減損一肢以上之機能...其他於身體或健康，有重大不治或難治之傷害」，因此仍論以普通傷害罪。此外，雙方也在二審審理時達成和解，陳譽願意原諒鄭男，因此高院改判鄭男有期徒刑1年6月。全案再上訴，最高法院7日駁回上訴定讞。

11/05 全台詐欺最新數據

481 2 6583 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

即／檢察官王元隆摸男警大腿　判免職轉任檢事官

南投地檢署檢察官王元隆，於任內涉嫌性騷擾一名男警員，多次傳有性暗示的訊息，並動手撫摸男警的大腿，男警提告，南投地檢署不護短、火速以違反《性騷擾防制法》提起公訴，王元隆也因此遭送懲戒法院職務法庭議處。職務法庭7日作出判決，將他免除檢察官職務，轉任檢察事務官。

即／Toyz涉毒最終篇！持大麻閃過判刑

川普關稅還有B計畫　高盛：敗訴影響有限

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻坐地抱頭痛哭：我該怎麼辦

三重兇殺原因曝！姊「一千萬信託」獨漏他

關鍵字：

法律人權逼車三重判刑陳譽小提琴傷害最高法院三審定讞

讀者迴響

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？
陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

