快訊／豬隻將恢復屠宰　農業部：最快明天部分黃昏市場可買到

▲陳駿季宣布，明天凌晨起可拍賣與屠宰豬隻。圖為豬隻出貨狀況。（圖／記者許敏溶翻攝）

記者許敏溶／台北報導

為期三階段非洲豬瘟禁令，從今（6日）中午12時起陸續解禁。農業部長陳駿季指出，今天中午正式開放活豬運輸，明天（7日）零時解除禁宰與屠體運送，由於豬隻拍賣完還要進入屠宰場，故民眾要買溫體豬時間會略有落差，最快明天部分黃昏市場可買到，要買到大量溫體豬肉，則要等到8日的早市。

台中梧棲養豬場在10月22日爆發非洲豬瘟確診，農業部先啟動豬隻禁運禁宰與禁廚餘養豬等七項防疫作為，隨後啟動三階段、每階段五天的防疫措施。農業部長陳駿季今天下午主持非洲豬瘟中央災害應變中心記者會，宣布正式解除豬隻禁運。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲農業部長陳駿季（右四）拿清零茶與小豬造型流沙包，感謝媒體協助報導非洲豬瘟。（圖／記者許敏溶攝）

陳駿季表示，歷經3階段、15天的防疫措施後，目前僅有案例場是唯一個案，所以今天中午12時起正式開放活豬運輸，明天（7日）零時解除禁宰與屠體運送，但是仍禁止使用廚餘養豬。

民眾關心何時可以買到溫體豬，陳駿季說明，雖然7日凌晨就開放豬隻拍賣，但由於拍賣時間通常在白天，拍賣完還要進入屠宰場，所以民眾買到溫體豬的時間會略有落差，最快明天下午少數黃昏市場就可買到溫體豬肉，但依照正常運作模式，民眾要買到大量溫體豬肉，得要等到後天（8日）的早市。

此外，陳駿季也坦言，台中案例場歷經國軍協助進行清潔消毒，但昨天檢驗52處後，仍在大門地面、冰箱地板與肥育豬舍地面等3處驗到病毒DNA陽性反應，雖然陽性不代表有活性，農業部仍會要求台中市政府持續進行清消與採檢，以及確實做好隔離與封鎖措施，必要調度相關警力協助監控，避免病毒外擴。