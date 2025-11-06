爆非洲豬瘟台中3首長拔官！盧秀燕鞠躬道歉：做不好要檢討改進

記者白珈陽／台中報導

台中市梧棲區爆發非洲豬瘟迄今（6日）是第16天，目前成功將病毒控制在台中案場，沒有擴散，不過自疫情發生以來，陸續發生疫調不順利、市府人員擅闖豬瘟案場狀況，對此，台中市政府除在今天中午宣布免除農業局、環保局、動保處等3局處首長職務，市長盧秀燕更於記者會中率員2度鞠躬道歉。

▲盧秀燕在記者會中率員2度鞠躬道歉。（圖／記者白珈陽攝）



盧秀燕今天下午2時召開記者會表示，「從今天下午開始，絕大部分管制措施，會陸續開放解封，讓市民及產業界的生活逐漸恢復正常」。

她接著說，「防疫最重要任務，疫情鎖在案場，讓病毒沒有外流，我們和中央團結合作，齊心齊力完成了這項任務，在過程當中，中央給我們的指導、協助，我深表感謝。也對各縣市長、產業界、市民家人給的關心鼓勵，一併致謝」。

盧秀燕指出，「防疫過程當中做得不夠好，身為市長蓋括承受，我應該要道歉。除了致歉，在剛才已發布相關首長的人事異動，事件調查加速進行中，一有結果就會向市民公布」。

盧秀燕說，在本事件讓大家擔心，她非常抱歉，「媽媽做不好，一樣要檢討改進」，台中是一個努力向上進步的大城市，我們要做得更好，才能對得起7年來大家對我們的支持愛護，這個案件我們絕對會引以為戒。