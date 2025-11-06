　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

爆非洲豬瘟台中3首長拔官！盧秀燕鞠躬道歉：做不好要檢討改進

記者白珈陽／台中報導

台中市梧棲區爆發非洲豬瘟迄今（6日）是第16天，目前成功將病毒控制在台中案場，沒有擴散，不過自疫情發生以來，陸續發生疫調不順利、市府人員擅闖豬瘟案場狀況，對此，台中市政府除在今天中午宣布免除農業局、環保局、動保處等3局處首長職務，市長盧秀燕更於記者會中率員2度鞠躬道歉。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲盧秀燕在記者會中率員2度鞠躬道歉。（圖／記者白珈陽攝）

盧秀燕今天下午2時召開記者會表示，「從今天下午開始，絕大部分管制措施，會陸續開放解封，讓市民及產業界的生活逐漸恢復正常」。

她接著說，「防疫最重要任務，疫情鎖在案場，讓病毒沒有外流，我們和中央團結合作，齊心齊力完成了這項任務，在過程當中，中央給我們的指導、協助，我深表感謝。也對各縣市長、產業界、市民家人給的關心鼓勵，一併致謝」。

盧秀燕指出，「防疫過程當中做得不夠好，身為市長蓋括承受，我應該要道歉。除了致歉，在剛才已發布相關首長的人事異動，事件調查加速進行中，一有結果就會向市民公布」。

盧秀燕說，在本事件讓大家擔心，她非常抱歉，「媽媽做不好，一樣要檢討改進」，台中是一個努力向上進步的大城市，我們要做得更好，才能對得起7年來大家對我們的支持愛護，這個案件我們絕對會引以為戒。

相關新聞

台中非洲豬瘟釀破口懲處2官員　獸醫師再打臉：市府說法明顯有誤

台中非洲豬瘟釀破口懲處2官員　獸醫師再打臉：市府說法明顯有誤

台中市養豬場爆發非洲豬瘟疫情，市府團隊被轟防疫慢半拍，豬隻死亡數量說不清楚、農業局甚至連判定不用採檢的獸醫都能先後說出3個版本，引發更多疑點。市府針對非洲豬瘟一事做出懲處，農業局長張敬昌、環保局長陳宏益因未恪守中央防疫指引，致生重大風險，即日去職。王姓獸醫佐今（6日）聲明，打臉台中市府疫調與專報說詞。稱10月10日豬農沒有諮詢，因此更沒有治療行為；10月13日獸醫佐也沒有進行通報，市府說法顯然有誤。議員周永鴻痛批盧秀燕一再說謊，應負起相關責任。

老婆跟同事不倫！他一刀刺死小王判7年2月

老婆跟同事不倫！他一刀刺死小王判7年2月

暫不開放廚餘養豬　農業部有「3前提」：先完成可先開放

暫不開放廚餘養豬　農業部有「3前提」：先完成可先開放

即／非洲豬瘟防疫不力　中市府開鍘：3局處長拔官

即／非洲豬瘟防疫不力　中市府開鍘：3局處長拔官

非洲豬瘟解禁！　農業部啟動產銷調節平衡市場需求

非洲豬瘟解禁！　農業部啟動產銷調節平衡市場需求

讀者迴響

熱門新聞

更多

最夯影音

更多
王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生
太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

