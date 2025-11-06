非洲豬瘟禁令今午解禁　桃園肉品市場預計首日將收2500頭活豬

記者沈繼昌／桃園報導

針對非洲豬瘟今（6）日中午解禁後，桃園市首批活豬於中午近1時許運抵位於蘆竹區的肉品市場，據市府農業局漁牧科科長楊安光指出，今天陸續有桃園本地黑毛豬在內豬隻運抵肉品市場進行拍賣，預計將收2500頭肉豬，農業局關心豬隻拍賣行情，後續也會持續關心市場上豬肉攤價格，以穩定市場豬肉行情。

▲非洲豬瘟今午解禁，桃園市首批活豬運抵肉品市場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲非洲豬瘟今午解禁，桃園市首批桃園黑毛活豬運抵肉品市場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

為期三階段非洲豬瘟禁令於今天中午12時起陸續解禁，明（7）日午夜零時起恢復活豬拍賣、屠宰及屠體運輸，少數地區最快於7日黃昏就可買到溫體豬肉。

▲桃園市首批桃園黑毛活豬運抵肉品市場前，需經過清消作業後才能進入。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市農業局漁牧科科長楊安光表示，桃園市政府配合中央政策，今天加強肉品市場、畜牧場與市場上豬肉攤清消工作，同時關心豬隻拍賣行情，後續會持續關心市場上豬肉攤價格以穩定市場豬肉行情。

▲為配合活豬運抵桃園肉品市場，現場工作人員完成豬欄清消等前置作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊安光說，今天陸續有包括桃園本地豬隻運抵位於蘆竹的豬肉市場進行拍賣，首日將收2500頭肉豬，第一輛車是蘆竹山腳本地的桃園黑毛豬，於下午12十50分左右抵達，作業程序包括等待豬隻卡車前置作業，卡車運抵前須全車消毒後再放進入，以確保豬隻健康衛生，另外，肉品市場豬欄也將全數完成清消作業後放行活豬進入，以利晚間拍賣、屠宰及屠體運輸等前置作業。