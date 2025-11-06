加起來216歲！全球最年長夫妻「攜手超過83年」　長壽秘訣曝光

▲吉騰斯夫婦已經結婚超過83年。（圖／翻攝guinnessworldrecords.com，下同。）

記者吳美依／綜合報導

金氏世界紀錄（Guinness World Records）5日宣布，現居美國邁阿密的吉騰斯夫婦以「合計」216歲132天高齡，榮登雙項世界紀錄，包括最年長在世夫妻、史上最年長夫妻。他們從年輕時就會每天一起小酌，這個習慣至今仍未改變。

現年107歲的伊蓮諾（Eleanor Gittens）與108歲的萊爾（Lyle Gittens）結縭已逾83年，他們1941年在克拉克亞特蘭大大學（Clark Atlanta University）念書時相識，隔年6月4日在佛州布雷登頓（Bradenton）結婚，婚後數十年都定居布魯克林，並且育有3個孩子。

夫妻倆結婚時，萊爾因二戰徵召只獲得3天假期，辦完婚事又得返回前線，隨即被派往義大利第92步兵師作戰，戰後則在世貿中心為紐約州政府工作。伊蓮諾則率先遷居紐約市，在一間飛機零件廠擔任行政人員，後來成為公立學校教師，「他必須立刻返回崗位，但如你所見，這份愛延續至今。」

夫婦倆從1950年代開始養成每晚共飲馬丁尼的習慣，如今改為午餐飲用莫德洛啤酒（Modelo）或紅酒。其中，伊蓮諾更是勇於追夢，69歲獲得福坦莫大學（Fordham University）的博士學位。

他們的孫子、49歲記者哈薩尼（Hasani Gittens）表示，祖父母非常節制，並且喜歡一起下廚，「他們熱愛生活，深愛彼此，也熱愛美食……他們都非常聰明、見多識廣，而且真的非常重視教育。」

談及婚姻長久秘訣，伊蓮諾說，「我們就是融合在一起，彼此相愛。」萊爾則回應，「我愛我的妻子，就這麼簡單。」儘管夫妻倆已於新冠疫情期間搬到佛州，萊爾仍非常懷念紐約市，「如果你不住在紐約市，生活就像是在露營一樣。」

除了金氏世界紀錄，吉騰斯夫婦本周也被長壽追蹤機構LongeviQuest認證為「結婚最久的夫妻」。