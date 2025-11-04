　
國際

時速120公里雲霄飛車「安全帶突鬆脫」　夫妻驚險抓彈飛女童救命

▲▼雲霄飛車,遊樂園。（示意圖／達志影像）

▲雲霄飛車。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國密蘇里州一對夫妻搭乘雲霄飛車時遇到驚險事件，當雲霄飛車正要經過第一個高坡時，後方女童突然發出驚悚叫聲，他們回頭發現女童的安全帶竟然在行駛途中鬆開，一不小心就有可能被甩出設施外。

事件10月11日發生在堪薩斯城當地遊樂園Worlds of Fun amusement park，男子克里斯(Chris Evins)和妻子凱西(Cassie Evins)搭乘園內高度最高的雲霄飛車時，身後女童的安全帶突然鬆開。

克里斯表示，當時他聽到女童發出可怕尖叫聲，以為對方是第一次搭雲霄飛車所以很緊張，沒想到回頭一看，女童的安全裝置已經鬆開，離對方的身體有一大段距離，立即幫忙抓住對方。

這對夫妻表示，當雲霄飛車以時速75英里（約120公里）在軌道上飛奔時，他們全程緊緊抓住女童，以免女童被甩出座位，「每當我們往上爬升或是從頂端出發時，我知道她快要從座位上被彈出來了」。

遊樂設施的照相裝置拍到，克里斯與妻子竭盡全力抓住後方女童和朋友的驚險畫面，最後4人都安全返回地面，凱西表示，2名女童全程都哭著抱著她，她很開心最後沒有人受傷。

遊樂園發言人對外證實消息，事故發生後，他們立即關閉遊樂設施，並且徹底進行安全檢查，「我們已根據消防局長的要求進行調整，以確保遊樂設施再度開放時會達到所有安全標準」。

遊樂園雲霄飛車夫妻女童Chris Evins密蘇里州Cassie Evins北美要聞

