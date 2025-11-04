玩命載孩畫面曝！高雄爸媽四貼上路　1童無座「懸空掛車外」

記者賴文萱／高雄報導

太誇張！高雄一對夫妻昨（3）日被網友直擊騎機車「四貼」，其中疑因媽媽身材較豐餘，用揹帶背著的小孩甚至被擠到沒位置坐，整個人直接懸空掛在機車外面，目睹的網友將危險畫面拍下直呼「沒有座位只好當背包了」。對此，高雄警方查證表示，該行為已經觸法，已依規定舉發開罰。

▲高雄爸媽四貼上路，1童無座「慘掛車外」畫面曝光。（圖／翻攝WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

Youtube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」上傳一段畫面，只見一對夫妻騎機車四貼載童上路，在後座的小孩已經擠到根本沒有位置坐，被媽媽用揹帶背著，身體懸空掛在機車外，危險行徑讓人看了直呼太誇張。

畫面曝光後，網友氣憤留言痛罵「開局地獄模式」、「絕對不是親生的」、「根本把小孩當後掛式安全氣囊」，也有網友眼尖發現，媽媽不是用專門背孩童的揹帶「這不能叫背，這叫做綁，有可能會弄傷脊椎，甚至掉下去！」、「遲早被排氣管燙傷」。

對此，岡山分局查證，該違規行為發生於3日10時25分許，地點為燕巢區安招路段，警方已依《道路交通管理處罰條例》第31條第5項「機車附載人員或物品未依規定」舉發，處新台幣300元以上600元以下罰鍰。

岡山分局指出，由於該家長將孩童置於危險情境中，岡山分局除依法舉發外，並依規定通報社會局社工進行家訪，釐清家庭照顧狀況，以維護兒童安全與福祉。

警方提醒，孩童乘坐機車常見違規態樣包括： 一、兒童站立於前踏板； 二、附載人數超過1人（俗稱「三貼」）； 三、附載兒童未戴安全帽。

警方呼籲，家長切勿為求方便而違規搭載，應確實遵守交通安全規定，確保孩童乘車安全，避免意外發生。