社會 社會焦點 保障人權

妻摔倒他急返家...時速104km挨罰提訴願　法官：應打119非飆車

▲新港鄉台37線。（圖／取自維基百科）

▲新港鄉台37線。（圖／取自維基百科）

記者陳崑福／綜合報導

林姓男子接獲妻子在家中再度摔倒的電話，心急如焚趕回救助，未料在新港鄉台37線速限60公里路段，以時速104公里行駛遭取締，開罰1萬2千元並吊扣車牌6個月。林男主張「為救妻情急超速」提起訴願，但法院審理後認定，他仍可透過119報案請求協助，並非不得已情況，因此不構成緊急避難，駁回訴訟。

判決書指出，林姓男子於民國114年5月2日下午駕駛自小客車，行經台37線4公里南向速限60公里路段，遭測速照相拍下時速達104公里，被警方認定違反「行車速度超過規定之最高時速逾40公里至60公里以內」，裁罰新臺幣1萬2,000元，並吊扣汽車牌照6個月，另須參加交通安全講習。

林男不服處分，聲稱太太在工地受傷造成十字韌帶斷裂、半月板破裂，事發當日又在家中摔倒，因家裡無人，他接到電話後急忙趕回嘉義市住處救人，才不慎超速，並強調並非刻意違規，而是「不得已」的情況，請求撤銷處分。

監理機關則回應，雖能理解其心急，但行駛速度遠超限速，仍應遵守交通安全規範，若遇家人突發危難，應撥打119請求消防或救護協助，而非以危險方式駕車返家，否則將社會大眾暴露於交通風險之中。

法院審理後指出，依《行政罰法》第13條規定，若行為人為避免自己或他人生命、身體等急迫危難而出於不得已的行為，可免予處罰。但必須同時具備「有緊急危難」、「不得已」及「避難不過當」三項要件。

法官認為，林男雖主觀上出於救助意圖，但仍有其他手段可採，例如立即撥打119請求破門救援，救護人員能更快速提供協助，因此其行為不屬「不得已」之緊急避難。監理單位裁罰並無不當，駁回林男訴請。

謝長廷獲頒日本最高榮譽「旭日大綬章」：非常光榮

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練
蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

