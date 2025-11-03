忍8年沒愛愛「生日求大戰一場」結局崩潰！人妻無法離婚：才34歲

▲原PO生日想大戰一場，老公竟狠嗆「妳讓我提不起勁」。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名人妻心碎發文，兩人在一起9年，只有第1年有性生活，此後老公用各種理由拒絕啪啪，就連今年她生日也被狠絕，還說了一句「妳讓我提不起勁，我不是誰都可以！」礙於兩人已透過試管產下孩子，導致原PO無法輕易離婚，只能悲嘆「感情瞬間歸零，甚至開始有厭惡感...不知該怎麼辦？」

一名女網友在Dcard表示，老公大她9歲，彼此交往7年、結婚2年，初期還算甜蜜，但交往第2年就沒了性生活，另一半總是以「太累、家裡有人、不方便」推託。原PO多次提出分手都被挽回，只因為對方允諾「結婚後就會有性生活」，於是她選擇相信。

未料，婚後性生活毫無進展，今年生日她特地訂了一間民宿，出發前還提醒要大戰一場，老公並無拒絕，因此令原PO期待不已。

未料當晚老公依舊不願意行房，還潑冷水狠嗆，「妳讓我提不起勁，我不是誰都可以」，諷刺的是，對方竟強調自己「年輕時很愛做，但現在就是不想」，一番話令原PO萬分崩潰。

原PO無助直呼，自己還不到25歲時，就被迫過著無性生活的日子，「我等了這麼多年，現在34歲了，換來的卻是『這輩子別想做愛』的宣告。」

原PO還說，覺得被老公騙了，「我對他的感情瞬間歸零，甚至開始有厭惡感，他一靠近我，我就感到噁心。」由於兩人透過試管受孕，已育有一位孩子，導致原PO無法輕易離婚，只能悲嘆「我真的不知道該怎麼辦，我已經不知道該怎麼再愛這個人了。」

底下網友熱議，「妳讓他提不起勁...那句話好傷人」、「我只能說，應該有80%的機率，妳老公喜歡同性別的人」、「趕快離婚，妳才34歲一定可以找到一個愛妳、和妳更合適、對妳有生理性喜歡的正常男人、不要放棄不要自卑」、「沒有性生活可以訴請離婚，去找律師諮詢」、「不要委屈自己一輩子」、「離婚並把小孩帶走，因為他很有可能只是因為想傳宗接代」、「先生很自私」。