饕客嗨翻！彰化名店阿璋肉圓、阿泉爌肉飯11／8重磅回歸

記者唐詠絮／彰化報導

禁宰令終於解封！非洲豬瘟中央災害應變中心宣布，從11月6日起恢復活豬載運，7日開放拍賣與屠宰，採兩階段解禁。消息一出，彰化阿璋肉圓、阿泉爌肉飯等老店，均預計周末(8日)重新開賣。但在一片期待聲中，業者也坦言將面臨供應不穩與肉質過肥的雙重挑戰。

「大家憋太久了，應該會有一波報復性消費！」阿璋肉圓使用溫體豬後腿肉，老闆施明裕樂觀表示，根據供應商消息，預計8日星期六就能重新開賣肉圓。會先進場做清消，過去口蹄疫疫情結束後，消費者迅速回籠，此次溫體豬「久別重逢」，預期將吸引大批人潮上門解饞。

同樣準備回歸傳統味的還有阿泉爌肉飯。老闆謝泊宏透露，許多老顧客連日來不斷詢問何時能再吃到爌肉飯，甚至有人天天打電話關心，「我們比客人更期待！」他預計本週六恢復供應，但強調禁令期間推出的「雞腿飯」因廣受好評，未來將轉為每日限量80至100份，延續市場熱度。

然而，解禁喜悅背後，業者卻有兩大擔憂。謝泊宏指出，第一是供應量問題。市場傳聞解禁初期將控制屠宰數量與價格，若豬肉供應不穩，恐影響店家備貨。第二則是肉質問題。他解釋，理想爌肉飯的豬肉應選用120至150公斤成豬，肥瘦比例最適中，但禁令期間豬隻持續飼養，可能超過160公斤，導致脂肪過厚。

「太肥的豬肉不僅影響口感，我們還得花時間切除多餘油脂，成本直接上升！」此外，他預估豬價可能先跌後漲，尤其農曆年前後恐迎來價格高峰，除了短期挑戰，業者也關注長期產業健全。謝泊宏觀察，非洲豬瘟疫情確實影響消費者對豬肉的信心，近期市面豬肉小吃生意明顯受衝擊。他呼籲政府正視豬場管理問題，從源頭改善防疫與生產流程，「唯有產業穩定，民生消費才能永續」。