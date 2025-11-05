　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

豬隻解禁首日上限提高至2400頭　彰化肉品市場提前1hr開市

▲彰化市肉品市場7日提前1小時進行交易。（資料示意圖／縣府提供）

▲豬瘟解封，彰化市肉品市場7日上午提前1小時進行交易。（資料示意圖／縣府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

歷經非洲豬瘟防疫管制，全國養豬產業即將迎來重要時刻！中央宣布的禁運禁宰措施將於11月7日正式解除。作為全國第三大養豬縣的彰化縣，早已做好萬全準備。為確保解封後市場交易順暢，彰化縣將配合農業部政策，實施「交易總量管制」，首日交易量控制在2400頭，肉品市場將提前一小時進行拍賣，防疫期間非工作人員請不要隨便進入。

根據彰化縣政府農業處評估，疫情前全縣單日毛豬交易量約1800至2000頭，解封後預估將增加1至2成交易量。為因應可能湧現的交易熱潮，7日當天特別設定2400頭總量上限，後續將視實際交易狀況機動調整。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲彰化市肉品市場7日提前1小時進行交易。（資料示意圖／縣府提供）

▲豬瘟解封，彰化市肉品市場7日上午提前1小時進行交易。（資料示意圖／縣府提供）

彰化肉品市場總經理陳國興表示，為讓作業流程更順暢，解封首日拍賣作業將提前1小時，於上午10點準時開市。同時加強防疫措施，所有運豬車輛進出市場前後都需徹底清消，並呼籲非工作人員避免進入市場，共同維護防疫安全。

雖然禁令解除，但防疫工作絕不鬆懈。肉品市場強調，將持續督導肉品市場落實場域清消，嚴防疫情風險，同時呼籲豬農朋友配合中央管制措施，依序出豬，共同把關。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
488 3 0141 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
寶佳併中工檯面化　林家宏開嗆：員工要的是加薪
中信兄弟許基宏奪金手套＋最佳9人
黃明志捲謝侑芯命案！黃秋生揭兩人最後對話
粿粿、王子聲明「有1共同點」　網驚不對勁：到底是道歉還是操作
彰化2名店11／8重磅回歸！饕客嗨翻
準鳳凰颱風不排除登陸台灣！最新預測曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

王子、粿粿有可能結婚嗎？網曝「最好的解法」：唯一翻盤點

拒加班、假請滿！「同事被動收入8萬」老闆也沒轍　網挺：很上進了

饕客嗨翻！彰化名店阿璋肉圓、阿泉爌肉飯11／8重磅回歸

準鳳凰颱風不排除登陸台灣　恐與東北季風產生共伴效應

豬隻解禁首日上限提高至2400頭　彰化肉品市場提前1hr開市

粿粿、王子的聲明「有1共同點」　網驚不對勁：到底是道歉還是操作

準鳳凰將挑戰強颱！專家曝「北轉1路線」最危險：全台都有感

張惠妹領軍！台東跨年卡司公布　A-Lin、玖壹壹陣容堅強

醫科女神「小馮」回鍋台大醫院！　學長曝近況：當住院醫師了

笑著走出來！太子集團「CEO爆乳特助」被起底　自爆處理特殊任務

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

曾莞婷曝初印象「討厭周曉涵」　以為很跩：一定是心機女

100%同意還拖2年！都更最大黑洞不是地主？他揭關鍵：「比蓋樓還慢！」｜地產詹哥老實說完整版 EP282

9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！富家女留學返台...竟淪「上流藥頭」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

鳳凰颱風最快今天生成　下周不排除以「中颱等級」接近台灣

王子、粿粿有可能結婚嗎？網曝「最好的解法」：唯一翻盤點

拒加班、假請滿！「同事被動收入8萬」老闆也沒轍　網挺：很上進了

饕客嗨翻！彰化名店阿璋肉圓、阿泉爌肉飯11／8重磅回歸

準鳳凰颱風不排除登陸台灣　恐與東北季風產生共伴效應

豬隻解禁首日上限提高至2400頭　彰化肉品市場提前1hr開市

粿粿、王子的聲明「有1共同點」　網驚不對勁：到底是道歉還是操作

準鳳凰將挑戰強颱！專家曝「北轉1路線」最危險：全台都有感

張惠妹領軍！台東跨年卡司公布　A-Lin、玖壹壹陣容堅強

醫科女神「小馮」回鍋台大醫院！　學長曝近況：當住院醫師了

笑著走出來！太子集團「CEO爆乳特助」被起底　自爆處理特殊任務

圍堵豬瘟15天終解禁　張麗善喊話中央杜絕廚餘養豬

寶佳突襲中工蓄謀已久？　同業指1訊號嗅端倪

營養師公開滷味熱量圖鑑　提醒「鈉含量攝取過高」易水腫

林詩翔拿下救援王與入圍新人王　「Takao翅膀」啾啾領結登頒獎典禮

鐵馬道正氣北路至博愛路段進行設施修繕　今起封閉施工

黃子鵬坦言FA決定掙扎　「南部也有家」不排斥任何可能

否認人頭認購私募套利　代銷龍頭祝文宇豪氣反駁：不差這3億！

產權最複雜都更案通過！永和大陳單元7蓋36層高樓　基地1.3公頃

快訊／台南七股78歲翁跌落魚塭失蹤　搜救人員潛水搜尋

王品集團搶普發現金商機　西堤送海鮮拼盤、陶板屋招待天婦羅

【打針不能誇】比熊全程安靜乖乖　聽到關鍵字「哭」秒失控XD

生活熱門新聞

普發1萬「一票人不選擇上網登記」！原因超怕

黃明志約砲「台灣最強女優」對話曝！　性感照直接誘惑

最新AI路徑！　準鳳凰可能強又大「大家辛苦了」

普發1萬倒數！全台18家銀行加碼活動一次看　

王子粿粿親密照怎流出？過來人「爆1原因」害慘她

雪碧深夜再發影片　曝謝侑芯生前最後對話

家長錯愕！普發1萬「幫孩子登記失敗」　1規定曝光

王子二度道歉！律師讚5細節蠻有誠意

準鳳凰大爆發　各國看好挑戰超級颱風

黃明志投案　謝薇安聲明控：還想掩蓋

好市多開賣「無羊枕頭」　哈日族直呼划算

太子集團「CEO爆乳特助」被起底！自爆處理特殊任務

王子道歉聲明「1句話」惹怒網：是要公開交往嗎？

黃明志逃2天投案秒發文　超反常行為被酸

更多熱門

相關新聞

女兒被霸凌！母恐嚇姐妹檔「請吃大便」

女兒被霸凌！母恐嚇姐妹檔「請吃大便」

彰化縣一名地方媽媽，因懷疑女兒在學校遭一對妨妹霸凌，竟透過LINE傳送恐嚇訊息給姐姐的男友，揚言「找人把她們抓出來處理」、「請她吃大便」，甚至找人性侵她們，導致兩名未成年少女心生恐懼。彰化地檢署近日偵查終結，認為該名地方媽媽涉嫌「成年人對少年犯恐嚇危害安全罪」，將她提起公訴。

快訊／應變中心：明天中午解禁活豬運輸　後天凌晨恢復屠宰

快訊／應變中心：明天中午解禁活豬運輸　後天凌晨恢復屠宰

中央昨送菱角盼清零　盧秀燕今回贈檸檬餅

中央昨送菱角盼清零　盧秀燕今回贈檸檬餅

「不聽話就打死你」變態工頭性侵少年學徒

「不聽話就打死你」變態工頭性侵少年學徒

買點數換滾床單2次　彰化阿伯險遭詐

買點數換滾床單2次　彰化阿伯險遭詐

關鍵字：

彰化肉品市場清消拍買交易非洲豬瘟解禁

讀者迴響

熱門新聞

普發1萬「一票人不選擇上網登記」！原因超怕

王子遭喜鵲娛樂切割！插足粿粿婚姻犯2錯公司封殺

范姜彥豐解約凱渥「全因粿粿1句話」

黃明志約砲「台灣最強女優」對話曝！　性感照直接誘惑

太子集團詐騙洗錢　9名被告70至5萬交保　

快訊／黃明志深夜現身到案：我不會逃

網紅驚爆手握「粿粿王子親密照」！預告公布獨家大瓜

即／閃兵藝人再+1！LULU前男友「阿達」自首

最新AI路徑！　準鳳凰可能強又大「大家辛苦了」

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

比特幣跌破10萬大關　麻吉大哥深夜發聲

普發1萬倒數！全台18家銀行加碼活動一次看　

王子粿粿親密照怎流出？過來人「爆1原因」害慘她

雪碧深夜再發影片　曝謝侑芯生前最後對話

普發1萬今開跑！　身分證尾數「0、1」先登記

更多

最夯影音

更多
小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康
粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面