豬隻解禁首日上限提高至2400頭　彰化肉品市場提前1hr開市

▲豬瘟解封，彰化市肉品市場7日上午提前1小時進行交易。（資料示意圖／縣府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

歷經非洲豬瘟防疫管制，全國養豬產業即將迎來重要時刻！中央宣布的禁運禁宰措施將於11月7日正式解除。作為全國第三大養豬縣的彰化縣，早已做好萬全準備。為確保解封後市場交易順暢，彰化縣將配合農業部政策，實施「交易總量管制」，首日交易量控制在2400頭，肉品市場將提前一小時進行拍賣，防疫期間非工作人員請不要隨便進入。

根據彰化縣政府農業處評估，疫情前全縣單日毛豬交易量約1800至2000頭，解封後預估將增加1至2成交易量。為因應可能湧現的交易熱潮，7日當天特別設定2400頭總量上限，後續將視實際交易狀況機動調整。

彰化肉品市場總經理陳國興表示，為讓作業流程更順暢，解封首日拍賣作業將提前1小時，於上午10點準時開市。同時加強防疫措施，所有運豬車輛進出市場前後都需徹底清消，並呼籲非工作人員避免進入市場，共同維護防疫安全。

雖然禁令解除，但防疫工作絕不鬆懈。肉品市場強調，將持續督導肉品市場落實場域清消，嚴防疫情風險，同時呼籲豬農朋友配合中央管制措施，依序出豬，共同把關。