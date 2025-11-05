　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

7日恢復本土豬運宰　賴清德：請國人切勿從海外帶回違禁肉製品

▲▼7日恢復本土豬運宰。（圖／賴清德臉書）

▲7日恢復本土豬運宰。（圖／賴清德臉書）

記者陶本和／台北報導

非洲豬瘟中央災害應變中心5日宣布，6日中午起，恢復活體豬隻運送，7日恢復拍賣、屠宰等，預計8日市場會開始供應溫體豬。對此，總統賴清德表示，非洲豬瘟不是人畜共通傳染病，不會感染人類，但對於台灣豬來說，卻是致命疾病，仍要仰賴出入境的國人朋友多加注意，切勿從海外帶回違禁的肉製品。

應變中心今天稍早宣布，台中非洲豬瘟案仍維持「單一案例」、「單一來源」且「無擴散跡象」的結論，由於疫情並未擴大，明天（11/6）中午起恢復活體豬隻運送，自11月7日0時起，恢復拍賣、屠宰、屠體運輸；預計11月8日，市場會開始供應溫體豬，讓國人可以安心享用美味的台灣豬。

賴清德表示，在決定恢復本土豬隻運銷時，中央也在今天同步啟動全國53場的擴大清消作業，確保開市一切順利。政府也同時針對第一級生產鏈業者，如養豬場、豬農、承銷人、傳統肉攤及屠宰場等，自11月7日起開放各項補助方案受理，一起跟業者們度過難關。

賴清德強調，非洲豬瘟不是人畜共通傳染病，不會感染人類，但對於台灣豬來說，卻是致命疾病，仍要仰賴出入境的國人朋友多加注意，切勿從海外帶回違禁的肉製品。

賴清德指出，為了確保完全消除疫情對台灣豬的威脅，目前仍維持禁用廚餘養豬，後續無論是強化完全蒸煮的流程、或是邊境管理查察等手段，政府都會繼續推行，也希望業者及地方政府共同配合、在解禁後仍落實防疫措施，讓我們一起努力、一起守護台灣豬。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
488 3 0141 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
寶佳併中工檯面化　林家宏開嗆：員工要的是加薪
中信兄弟許基宏奪金手套＋最佳9人
黃明志捲謝侑芯命案！黃秋生揭兩人最後對話
粿粿、王子聲明「有1共同點」　網驚不對勁：到底是道歉還是操作
彰化2名店11／8重磅回歸！饕客嗨翻
準鳳凰颱風不排除登陸台灣！最新預測曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

圍堵豬瘟15天終解禁　張麗善喊話中央杜絕廚餘養豬

普發現金預登記今開跑　民眾黨設「服務站」協助民眾上網操作

大巨蛋漏水漏不停！遠雄祭「9萬公尺」防水膠帶　體育局：持續監督

7日恢復本土豬運宰　賴清德：請國人切勿從海外帶回違禁肉製品

快訊／選對會提名參選新北市長　蘇巧慧：已經做好準備承擔重任

快訊／民進黨選對會拍板　提名蘇巧慧參選新北市長

被國台辦發布「紅色通報」終身追責　沈伯洋嗆：笑死！怕就不會站這

特教生翹腳遭教保員毆打　校方整理時間序致歉：行為人已停聘

快訊／蔡英文8日出訪德國柏林　將在「柏林自由會議」發表演說

館長赴中要幫賴清德「尋根」　民進黨冷回：跳樑小丑沒有評論價值

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

曾莞婷曝初印象「討厭周曉涵」　以為很跩：一定是心機女

100%同意還拖2年！都更最大黑洞不是地主？他揭關鍵：「比蓋樓還慢！」｜地產詹哥老實說完整版 EP282

9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！富家女留學返台...竟淪「上流藥頭」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

鳳凰颱風最快今天生成　下周不排除以「中颱等級」接近台灣

圍堵豬瘟15天終解禁　張麗善喊話中央杜絕廚餘養豬

普發現金預登記今開跑　民眾黨設「服務站」協助民眾上網操作

大巨蛋漏水漏不停！遠雄祭「9萬公尺」防水膠帶　體育局：持續監督

7日恢復本土豬運宰　賴清德：請國人切勿從海外帶回違禁肉製品

快訊／選對會提名參選新北市長　蘇巧慧：已經做好準備承擔重任

快訊／民進黨選對會拍板　提名蘇巧慧參選新北市長

被國台辦發布「紅色通報」終身追責　沈伯洋嗆：笑死！怕就不會站這

特教生翹腳遭教保員毆打　校方整理時間序致歉：行為人已停聘

快訊／蔡英文8日出訪德國柏林　將在「柏林自由會議」發表演說

館長赴中要幫賴清德「尋根」　民進黨冷回：跳樑小丑沒有評論價值

圍堵豬瘟15天終解禁　張麗善喊話中央杜絕廚餘養豬

寶佳突襲中工蓄謀已久？　同業指1訊號嗅端倪

營養師公開滷味熱量圖鑑　提醒「鈉含量攝取過高」易水腫

林詩翔拿下救援王與入圍新人王　「Takao翅膀」啾啾領結登頒獎典禮

鐵馬道正氣北路至博愛路段進行設施修繕　今起封閉施工

黃子鵬坦言FA決定掙扎　「南部也有家」不排斥任何可能

否認人頭認購私募套利　代銷龍頭祝文宇豪氣反駁：不差這3億！

產權最複雜都更案通過！永和大陳單元7蓋36層高樓　基地1.3公頃

快訊／台南七股78歲翁跌落魚塭失蹤　搜救人員潛水搜尋

王品集團搶普發現金商機　西堤送海鮮拼盤、陶板屋招待天婦羅

【還能吃吧？】幫牛肉河粉倒湯秒悲劇　壺嘴卡住猛一按整壺湯All in

政治熱門新聞

普發1萬今開跑！　身分證尾數「0、1」先登記

吳音寧被轟到無緣台肥董座　綠憶馬時代：酬庸還涉弊判刑5年

遭點名淘汰　黃敬平表態願退黨

迎輝達最新進度　李四川曝光新壽分手費45億

獨／中選會任期昨屆滿！　李進勇今火速申請恢復民進黨籍

快訊／民進黨選對會拍板　提名蘇巧慧參選新北市長

「小沈1500」正妹記者跟名嘴男友婚事：想都沒想

賴清德：台灣崛起！就業25年最好　經濟成長超過美日、歐盟、中國

吳音寧任台肥董事　卓榮泰盼借重經驗

藍地方黨部人事出爐　桃園竹市黃復興人馬出任

中國職棒開打驚見「上海兄弟」　蔡其昌要請中信球團說明

高嘉瑜表態「內湖南港重新出發」　媒體人分析選情：大魔王大復活

綠內參民調墊底　邱議瑩：跟自己做的落差大

符合「壯烈成仁」！　挖土機超人林鴻森確定入祀忠烈祠

更多熱門

相關新聞

韓星惠利來台！機場造型曝光

韓星惠利來台！機場造型曝光

南韓人氣演員 HYERI 惠利今（ 5 日）現身仁川國際機場，啟程前往台灣！她將出席明日Max Mara 微風南山專門店「THE CAMEL, timeless」煥新開幕活動。身為品牌特邀嘉賓的她，以一身 Max Mara 經典駝色造型優雅登場，機場時尚就展現溫柔女人味。

彰化阿璋肉圓、阿泉爌肉飯11／8重磅回歸

彰化阿璋肉圓、阿泉爌肉飯11／8重磅回歸

解禁首日彰化肉品市場上限提高至2400頭

解禁首日彰化肉品市場上限提高至2400頭

快訊／蔡英文8日出訪德國柏林　將在「柏林自由會議」發表演說

快訊／蔡英文8日出訪德國柏林　將在「柏林自由會議」發表演說

民進黨3縣市初選下周開跑　賴清德給了3大提醒

民進黨3縣市初選下周開跑　賴清德給了3大提醒

關鍵字：

豬肉非洲豬瘟防疫台灣賴清德

讀者迴響

熱門新聞

普發1萬「一票人不選擇上網登記」！原因超怕

王子遭喜鵲娛樂切割！插足粿粿婚姻犯2錯公司封殺

范姜彥豐解約凱渥「全因粿粿1句話」

黃明志約砲「台灣最強女優」對話曝！　性感照直接誘惑

太子集團詐騙洗錢　9名被告70至5萬交保　

快訊／黃明志深夜現身到案：我不會逃

網紅驚爆手握「粿粿王子親密照」！預告公布獨家大瓜

即／閃兵藝人再+1！LULU前男友「阿達」自首

最新AI路徑！　準鳳凰可能強又大「大家辛苦了」

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

比特幣跌破10萬大關　麻吉大哥深夜發聲

普發1萬倒數！全台18家銀行加碼活動一次看　

王子粿粿親密照怎流出？過來人「爆1原因」害慘她

雪碧深夜再發影片　曝謝侑芯生前最後對話

普發1萬今開跑！　身分證尾數「0、1」先登記

更多

最夯影音

更多
小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康
粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面