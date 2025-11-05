「不聽話就打死你」變態工頭性侵少年學徒　摩鐵、工地逞獸慾

▲一名少年遭到男子性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化工人「大明」(化名)上工期間，多次脅迫恐嚇跟著他學習的徒弟「不聽話就打死你」，兩度脅迫對方性交，嚴重侵害少年身心。經臺灣彰化地方法院審理，被依「成年人故意對少年犯強制性交罪」判處應執行有期徒刑5年2個月。

根據判決書內容，這起案件發生於民國110年3月間，「大明」帶著當時未滿18歲的少年一起工作，卻利用此一權勢關係，藉口工作疲累需休息，駕車帶少年到某汽車旅館，威脅「不聽話就打死你」，性侵少年得逞。2天後，兩人前往彰化某工地工作，少年口渴想飲水，大明又藉故帶其上車，並在車內再度強迫他為他口交。

審理時，「大明」被告起初否認部分犯行，直至法院進行交互詰問程序、少年出庭作證後，才坦承全部犯罪事實。法院認定，被告不僅利用其身體優勢及監護關係對少年施以強暴、脅迫，更嚴重侵害被害人之性自主決定權，不僅觸犯《刑法》第221條第1項之強制性交罪，此外，被告明知對方是一名少年，依法應依《兒童及少年福利與權益保障法》第112條第1項加重其刑，被告過去曾有類似前科，屬累犯，依法應再加重其刑。

法官審酌被告雖事後與被害人達成和解，然其利用監護關係對少年連續性侵，對少年造成難以抹滅的身心創傷，嚴重影響其人格發展。因此，就兩次犯行分別判處有期徒刑4年，合併應執行5年2個月。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

尊重身體自主權，請撥打110、113。

發現兒少性剝削，請撥打110、113。