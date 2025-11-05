女兒被霸凌！地方媽媽恐嚇姐妹檔「請吃大便」　還嗆找人性侵

▲彰化一名地方媽媽懷疑女兒在校遭霸凌傳恐嚇簡訊反遭起訴。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣一名地方媽媽，因懷疑女兒在學校遭一對妨妹霸凌，竟透過LINE傳送恐嚇訊息給姐姐的男友，揚言「找人把她們抓出來處理」、「請她吃大便」，甚至找人性侵她們，導致兩名未成年少女心生恐懼。彰化地檢署近日偵查終結，認為該名地方媽媽涉嫌「成年人對少年犯恐嚇危害安全罪」，將她提起公訴。

依據起訴書內容，據悉該名地方媽媽因不滿謝姓姊妹在網路社群上的言行，認為女學生持續影射、謾罵自己的女兒，懷疑女兒遭受霸凌。為此，傳訊息給女學生男友「請他們閉嘴…我會找人把他們兩個抓出來處理了」，甚至進一步威脅「我到時候會請她吃大便…」等等訊息。友人收到訊息向被指控的女學生出示手機中的對話紀錄。更害怕人身安全會遭受攻擊，因此報案提告。

案件偵查期間，該名地方媽媽坦承有傳送這些文字訊息，但矢口否認涉及恐嚇。她辯稱，訊息中並未明確指名道姓。然而，檢察官調查後認為，根據相關人的證詞，以及通訊軟體的對話截圖等事證，黃婦的恐嚇訊息確實是針對姐妹花。

檢方指出，訊息中使用了大量粗鄙且帶有強烈威脅性的字眼，內容已足以讓一般人感到生命、身體安全受到危害，女孩在偵訊時也明確表示「感到害怕」。因此，檢方認定該名地方媽媽的辯詞不可採信，其行為已涉嫌觸法。

據了解，該名地方媽媽在傳送訊息後，也曾正式向學校提出霸凌申訴，試圖為女兒討回公道，但經校方啟動調查程序後，認定雙方並未構成霸凌事件，該申訴案最終未能成立。

彰化地檢署審結後認定，被告所為，係觸犯《兒童及少年福利與權益保障法》第112條第1項前段及《刑法》第305條的「成年人對少年犯恐嚇危害安全罪」依法提起公訴。



ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

拒絕家庭暴力，請撥打110、113。

防止兒童受虐，請撥打110、113。