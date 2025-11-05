買點數換滾床單2次！阿伯遭「桃色威脅」　超商店員找警察處理

▲70多歲阿伯落入詐騙集團桃色陷阱。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

一名70多歲阿伯網路交友卻誤入詐騙集團陷阱，女子邀約他一起滾床單，以到超商購買點數3000元作為2次性交易報酬，阿伯拒絕，對方竟變臉傳血腥圖及一連串威脅訊息，揚言「不見面打槍，就要找大哥查手機個資」逼迫就範，細心的店員見狀驚覺有異立即通報警方，合力揭發這場騙局。

警方表示，該名 73歲阿伯日前透過交友軟體認識一名自稱從事性交易的女子。兩人相談甚歡後，女子主動邀約見面，但要求老翁必須先購買3000元的Apple點數作為交易報酬。女子在訊息中詳細指導購買流程，甚至指定面額，讓不熟悉點數交易的老人家信以為真。

正當老翁前往超商準備購買點數時，細心的店員發現高齡長者購買高額點數相當不尋常，立即通報員林派出所。警員曹振阜、王亭茹趕抵現場後，耐心詢問老翁購買用途，只見蔡姓老翁面露難色，言詞閃爍，在員警溫情勸說下，終於吐露實情。

▲70多歲阿伯落入詐騙集團桃色陷阱。（圖／警方提供）

老翁向警方表示，原本他察覺有異想要取消交易，沒想到對方立即變臉，不僅傳送血腥恐怖圖片，還發出連串恐嚇訊息。女子威脅道「你約了我我就沒有約別的客人，你現在不見面打槍，很好玩是嗎」、「你在耍我，好玩嗎」等語，甚至揚言要透過「大哥」調查阿伯的手機個資，讓他心生恐懼，只好順從指示前往購買點數。

員警檢視對話紀錄後，確認這是典型的「假交友結合恐嚇」詐騙手法，耐心向他解釋近年來類似的詐騙案例。警方表示，詐騙集團常利用人性弱點，先以溫柔攻勢取得信任，再以恐嚇手段逼迫就範，特別是針對較不熟悉網路陷阱的年長者。

在員警耐心勸說下，老翁終於放下心中大石，理解到自己差點落入詐騙圈套。警方不僅護送老翁返家，更貼心協助封鎖詐騙帳號，並教導如何辨識網路詐騙手法。老翁事後感激地說：「幸好有店員和警察幫忙，不然我的退休金就要飛了。」