快訊／應變中心：明天中午解禁活豬運輸　後天凌晨恢復屠宰

▲農業部長陳駿季（圖右）表示，明天中午先解除活豬運輸。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台中爆發非洲豬瘟，隨後啟動15天禁運禁宰等防疫作為。農業部今（5日）表示，由於無新增個案，預計明（6日）中午12時正式開放活豬運輸，周五（7日）零時解除禁宰與屠體，但仍然會禁止廚餘餵豬，等達成3大前提才會考慮解禁。

台中梧棲養豬場在10月22日爆發非洲豬瘟確診，農業部先啟動豬隻禁運禁宰與禁廚餘養豬等七項防疫作為，隨後啟動三階段、每階段五天的防疫措施。農業部長陳駿季今天下午主持非洲豬瘟中央災害應變中心記者會表示，因為沒有新增個案，明天中午12時就會解除活豬運載。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳駿季表示，由於案例場在國軍協助清消後，經過檢測都是陰性，且無新增個案，顯示疫情無往外擴散。所以從明天中午12時起，正式開放活豬運輸，周五凌晨零時起才解除禁宰與屠體，分成兩階段主要是考慮到豬隻的運輸。

▲▼明天中午後恢復活豬運載，後天恢復拍賣、屠宰，但禁止廚餘養豬。（圖／非洲豬瘟中央災害應變中心）

不過，農業部重申，不會同步解禁廚餘餵豬，而是要達成「查核要落實、監控要即時、法令要完備」3大前提，才會考慮解禁。且解禁後仍會落實各項防疫工作，包括落實生物安全、管制入車出入、健康紀錄與清潔消毒，未來若有異常死亡豬隻，或者出現疑似非洲豬瘟病例的豬隻，會要求即時主動通報，也會要求肉品市場、屠宰場在每日拍賣與屠宰之後，落實環境清消工作，包括運輸車輛也不例外。

▲▼農業部宣布解禁後的相關防疫工作。（圖／非洲豬瘟中央災害應變中心）

▼農業部宣布解禁後的相關防疫工作。（圖／非洲豬瘟中央災害應變中心）