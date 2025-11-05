停砍年金審查藍提「停止討論」！　吳思瑤嗆難看：你們在怕什麼？

▲立法院司法法制委員會排審公教年金停砍相關修正草案。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院司法法制委員會今天（5日）排審攸關停砍公教年金相關修法草案，上午召委翁曉玲宣告下午兩點半繼續開會，不過下午開始後，翁宣布逐條審查，讓綠委吳思瑤不滿，希望可以繼續大體討論；最終，藍委林倩綺提案停止大體討論，讓綠委不滿轟「今天下午的會議連討論都沒有討論耶！你們到底在怕什麼？真的很難看！」。

翁曉玲今早受訪時表示，期盼今明兩天能將「公務人員退休資遣撫卹法」及「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」修正草案完成逐條審查、並送出委員會。

中午結束休息後，翁曉玲上台宣布「繼續開會」，並表示由於上午大體討論時間已經進行了2個多小時，而且有多次的政黨交叉發言，所以依照休息之前，她所做的宣告，下午2點半開始進行逐條討論，現在停止大體討論。

此時，吳思瑤不斷說「沒有喔！主席我要會議詢問，因為在上午主席宣告之前，你有先同意讓我再發言，這是妳的promise，promise is a promise，你們也同意大體討論要繼續，所以現在要爭取大體討論，至少我要講完」。翁曉玲則說，因為在上午的時候，已經很清楚地說，大體討論要在12點之前，吳委員已經發表好多次了。

陳培瑜接著說，「沒有，主席妳剛剛已經有私下討論了」，吳思瑤也說，「我早上是要回應上午委員的說法」。羅智強表示，「主席，停止討論的動議要優先處理」，吳思瑤質疑，「你們現在停止討論什麼？」翁曉玲說，「現在林倩綺提案停止大體討論，請議事人員宣讀提案內容」。

吳思瑤不滿說，「欸！下午的討論連開始都沒有開始，就要停止討論，這會不會太離譜了，至少讓我們大體討論一下，你們再停止討論啊！」；羅智強說，「吳思瑤你不要再拗了！主席提到12點，是妳異議的，所以下午就要逐條了啊！」

翁曉玲又說，現在進行逐條討論，沒有人有異議？陳培瑜說，「主席我們有異議，妳不要假裝沒有聽到喔！」吳思瑤說「你們到底為什麼這麼害怕討論呢？今天下午的會議連討論都沒有討論耶！」翁曉玲說，「那我們現在採舉手表決」，莊瑞雄說，「吳思瑤的說法也不過分啦，討論讓他講一輪啦！也不會佔用多少時間啊，這樣氣氛不好」。

不過翁曉玲沒有理會綠委的說法，繼續說「在場委員9人，支持林倩綺提案有6人，反對3人，好那我們現在停止大體討論」，吳思瑤怒嗆，「妳這樣真的很難看啦！」，翁曉玲說，「吳委員妳等下可以在逐條討論的時候，把妳的想法盡情發揮，現在開始逐條討論」。

此外，翁曉玲也說，由於發言的人數多，發言的人請到主席台登記，依照「立法院議事規則」第三十條規定，每位委員發言時間為3分鐘，希望大家在討論相關議案可以更有效率。吳思瑤則再說，「逐條討論也要限制時間發言？那可以發言幾次？」，不過翁曉玲並未正面回應。