鄭麗文稱普丁不是獨裁者　卓榮泰：這樣認為的人有獨裁心態

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨主席鄭麗文日前接受外媒採訪時，堅稱俄羅斯總統普丁不是獨裁者，引發輿論譁然。行政院長卓榮泰今（4日）赴立法院備詢時，被問及此事時表示，如果大家都認為普丁是獨裁者，「認為他不是獨裁的人，有獨裁心態」。民進黨立委吳思瑤也說，她要問鄭麗文，若普丁非獨裁，為何國民黨堅稱經台灣自由民主選舉選出的總統賴清德是獨裁者？那沒有選舉的中國國家主席習近平不就更獨裁了？

行政院長卓榮泰今日赴立法院進行施政報告，並備質詢，民進黨立委吳思瑤質詢時詢問，國民黨新任黨主席鄭麗文受訪時說，普丁不是獨裁者，引起全球譁然，院長怎麼看？

卓榮泰回應，民主有普世價值跟標準，獨裁也有從歷史到現在的固定印象和認定，沒有經過人民普選，且長期擔任一國元首長達1、20年這樣，完全不是民主國家、民主政治、民主選舉應該有的結果，「如果自己認為他不是獨裁，其他人不這麼認為，只有自己認為這個人不是獨裁，那個認為他不是獨裁的人，有獨裁心態」。

吳思瑤說，普丁即將超越史達林，成為俄國在位最長者，她要推薦一本書，顯然鄭麗文沒有讀過，《獨裁者的進化》，獨裁者為了讓威權復辟，不斷進化、升級、包裝，用假民主為民主方式達到他們破壞民主人權的政治目的。

吳思瑤也說，她要向國民黨新任黨主席喊話，如果在您眼中認為普丁不是獨裁者，那為什麼在自由民主、選舉這麼公開的台灣，賴清德成為你們國民黨人眼中的獨裁？更要問鄭麗文，如果認為普丁不是獨裁者，那習近平、中國完全沒有民主選舉的，他就更是獨裁者了不是嗎？