政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨民調55%認為公教年改要繼續　黨團：在野只要不爽什麼都罵

▲民進黨團召開年改民調公布記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨團召開年改民調公布記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹詠淇／台北報導

立法院司法及法制委員會今（5日）排案審查停砍公教年改相關議案，民進黨政策會執行長吳思瑤也公布份民進黨做的民調，針對年改應繼續還是停止，有55％民眾認為要繼續、28.1％認為該停止、16.5%無意見。吳思瑤批評，在野黨委員不做功課，發言充斥空泛的形容詞、不理性的政治言論，甚至都在顧左右而言他。黨團幹事長鍾佳濱也批評，在野黨只要不爽年改，什麼都罵。

立法院司法法制委員會今（5日）排審公教年金停砍相關修正草案，輪值召委翁曉玲會前受訪時表示，這兩天一定會將《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案送出委員會。民進黨團幹事長鍾佳濱、民進黨政策會執行長吳思瑤上午也召開「年改不走回頭路 公布年改民調」記者會，並公布份「停砍公教所得替代率民調」。

該民調由民進黨中央黨部民調中心執行，調查時間為2025年10月27日至29日，樣本完成數共1079份，抽樣誤差在95%信心水準下，抽樣誤差約為±3.0%，調查對象為20歲以上具有投票權公民，加權方式為年齡、性別和戶籍，加權數依內政部公布的2025年1月份人口統計資料。

第1題詢問，「（議題前）請問您認為年金改革應該繼續或停止？」其中55.4%認為要繼續、28.1%停止、16.5%無意見。第2題詢問，「有人認為『物價上漲，應該停砍公教所得替代率』請問您同不同意這個說法？」其中40.0%同意、50.7%不同意、9.3%無意見。第3題問到，「有人認為『公教年金砍太兇，造成高普考、教師人數降低，應該停砍公教所得替代率』請問您同不同意這個說法？」35.4%同意、55.5%不同意、9.2%無意見。

▼民進黨「停砍公教所得替代率民調」。（圖／民進黨團提供）

▲▼民進黨「停砍公教所得替代率民調」。（圖／民進黨團提供）

▲▼民進黨「停砍公教所得替代率民調」。（圖／民進黨團提供）

▲▼民進黨「停砍公教所得替代率民調」。（圖／民進黨團提供）

▲▼民進黨「停砍公教所得替代率民調」。（圖／民進黨團提供）

第4題問，「目前公教月領退休金平均數為5萬至5萬8，勞工退休金平均每月2.5萬、老農津貼每月約8000元、國民年金每月約領4000。有人認為『台灣年金制度面臨行業不均的問題』，請問您能不能接受這個現狀？」結果有32.7%接受、60.4%不接受、7.0%無意見。第5題詢問，「（議題後）整理來說，請問您認為年金改革應該繼續還是停止？」結果顯示59.7%認為繼續、31.7%停止、8.7%無意見。

▲▼民進黨「停砍公教所得替代率民調」。（圖／民進黨團提供）

▲▼民進黨「停砍公教所得替代率民調」。（圖／民進黨團提供）

吳思瑤指出，年改會造成3個不公。包括「重退休，輕現職」、「偏重公教，輕勞工老農國保」以及「基金缺口全民承擔？」扣和民調，幾乎是2：1，多數人認為政府在資源有限狀況下，對其他職業間的退休制度盡可能要衡平，而不是只側重公教，高達2：1的數字也告訴大家，國人力挺年改要繼續，而不是終止。

吳思瑤也提到，在野黨委員不做功課，沒有人讀過甚至沒有翻過「公務人員退撫基金第9次精算報告書」，這是應立法院要求，檢討公教年改的成效，以致於在野黨發言充斥空泛的形容詞、不理性的政治言論，甚至都在顧左右而言他。

吳思瑤點名，羅智強不敢講年改的內容，反而去罵到吳音寧，年改跟吳音寧有什麼關係？張啓楷講不出具體的內涵，還扯到錯誤的能源政策，請問年改跟能源政策有什麼關係？吳宗憲甚至說，年改如果喊卡了，那這些退休人員就會繳不起房貸了。請問退休金的制度是要保障你可以繳得起房貸，還是要讓你維持你生活的基本所需呢？

吳思瑤強調，民進黨團會持續用理性論述主張，「我們的底氣就是民意，民意告訴我們年改要繼續，年改不喊停」。鍾佳濱也批評，在野黨只要不爽年改，什麼都罵。

▼民進黨政策會執行長吳思瑤。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨團召開年改民調公布記者會。（圖／記者林敬旻攝）

 
11/03 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

7日有望解封？　綠委發文農業部、經濟部提3呼籲防豬價崩盤

7日有望解封？　綠委發文農業部、經濟部提3呼籲防豬價崩盤

台中非洲豬瘟導致全國禁運禁宰15日，外界關注7日能否解封，行政院長卓榮泰今（4日）表示，中央災害應變中心明日中午會開會決定，他也期盼能在週末吃到滷肉飯。民進黨團幹事長鍾佳濱擔憂，一旦解禁恐引發豬隻大量湧入市場，導致價格崩盤，今正式發文給農業部與經濟部，提出補貼豬農、加強聯合稽查、協調肉品業者加量凍存等三大呼籲，要求政府提前部署穩定豬價。

民眾黨提停砍年改　綠：黃國昌應向過去的自己道歉

民眾黨提停砍年改　綠：黃國昌應向過去的自己道歉

鄭麗文稱普丁不是獨裁者　卓榮泰：這樣認為的人有獨裁心態

鄭麗文稱普丁不是獨裁者　卓榮泰：這樣認為的人有獨裁心態

民眾黨版年改方案出爐　今年起停砍、隨物價指數成長率調整

民眾黨版年改方案出爐　今年起停砍、隨物價指數成長率調整

綠內參民調墊底　邱議瑩：跟自己做的落差大

綠內參民調墊底　邱議瑩：跟自己做的落差大

吳思瑤鍾佳濱年改民調

