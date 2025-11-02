公教年金修法！藍指「停止調降所得替代率」　白4日將表態

▲翁曉玲排定5日併案審查《公務人員退休資遣撫卹法》修正草案。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨將攸關「停砍年金」的《公務人員退休資遣撫卹法》修法列為立法院此會期優先法案，司法法制委員會國民黨籍召委翁曉玲已排定5日併案審查。國民黨團昨表示，此次修法是停止調降不是回復過去所得替代率，是兼顧退休長者及現職公教人員的衡平修法。民眾黨態度方面，黨主席黃國昌今（2日）說，民眾黨早就定案，下周二（11月4日）黨團會議會後，將正式開記者會跟社會各界清楚說明。

針對翁曉玲已排定5日併案審查《公務人員退休資遣撫卹法》修法草案，國民黨團1日說，過去民進黨政府推動軍公教年改，不但污名化軍公教人員，不顧信賴保護原則，違反政府對軍公教人員的退休年金的法定承諾，現在物價飛漲，軍公教退休年金還在不斷調降，造成退休軍公教人員晚年生活吃緊，部分長者的生活更是無以為繼。

國民黨團強調，「今國民黨團推動修法，主要是將軍公教年金的所得替代率停止持續調降，在物價高度波動時，年金應隨物價定期檢討調整，以維繫對國家長期付出貢獻的公教退休人員的晚年生活。此次修法是停止調降不是回復過去所得替代率，是兼顧退休長者及現職公教人員的衡平修法，在兼顧世代、永續發展的前提下，進行修正」。

國民黨團說，本次修法國民黨團已列黨團最優先法案，相關待審法案已完成報告、詢答及公聽會的召開，相關程序完備。政府本於照顧全民退休老年生活的責任及義務，在現今物價飛漲、對美關稅衝擊下，應比照對勞保年金的逐年撥補，政府必須扛起責任照顧軍公教人員退休生活。

另外，黃國昌2日上午出席民眾黨第二場 「聯合政府的理論與實驗」論壇；黃在會前受訪時被問到對司法委員會上述安排的態度時回應，民眾黨早就定案，隨著節奏關係，下周二黨團會議會後，將正式開記者會跟社會各界清楚說明。