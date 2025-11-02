　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

公教年金修法！藍指「停止調降所得替代率」　白4日將表態

▲翁曉玲排定5日審查。（圖／記者李毓康攝）

▲翁曉玲排定5日併案審查《公務人員退休資遣撫卹法》修正草案。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨將攸關「停砍年金」的《公務人員退休資遣撫卹法》修法列為立法院此會期優先法案，司法法制委員會國民黨籍召委翁曉玲已排定5日併案審查。國民黨團昨表示，此次修法是停止調降不是回復過去所得替代率，是兼顧退休長者及現職公教人員的衡平修法。民眾黨態度方面，黨主席黃國昌今（2日）說，民眾黨早就定案，下周二（11月4日）黨團會議會後，將正式開記者會跟社會各界清楚說明。

針對翁曉玲已排定5日併案審查《公務人員退休資遣撫卹法》修法草案，國民黨團1日說，過去民進黨政府推動軍公教年改，不但污名化軍公教人員，不顧信賴保護原則，違反政府對軍公教人員的退休年金的法定承諾，現在物價飛漲，軍公教退休年金還在不斷調降，造成退休軍公教人員晚年生活吃緊，部分長者的生活更是無以為繼。

國民黨團強調，「今國民黨團推動修法，主要是將軍公教年金的所得替代率停止持續調降，在物價高度波動時，年金應隨物價定期檢討調整，以維繫對國家長期付出貢獻的公教退休人員的晚年生活。此次修法是停止調降不是回復過去所得替代率，是兼顧退休長者及現職公教人員的衡平修法，在兼顧世代、永續發展的前提下，進行修正」。

國民黨團說，本次修法國民黨團已列黨團最優先法案，相關待審法案已完成報告、詢答及公聽會的召開，相關程序完備。政府本於照顧全民退休老年生活的責任及義務，在現今物價飛漲、對美關稅衝擊下，應比照對勞保年金的逐年撥補，政府必須扛起責任照顧軍公教人員退休生活。

另外，黃國昌2日上午出席民眾黨第二場 「聯合政府的理論與實驗」論壇；黃在會前受訪時被問到對司法委員會上述安排的態度時回應，民眾黨早就定案，隨著節奏關係，下周二黨團會議會後，將正式開記者會跟社會各界清楚說明。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 5 4303 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／道奇奪下二連霸！
范姜彥豐兄弟高顏值同框照曝！　媽媽是「選美皇后」
快訊／道奇11局上開轟！　5比4超前藍鳥
快訊／造勢晚會教「民調謊報年齡」有加分！林岱樺：沒違規
快訊／台中山區驚見偷養6頭山豬　秒列高風險場域
酸粿粿1舉動「博婆媽同情」！　陳沂：我們講法律的
快訊／山本由伸挺過滿壘危機！　G7進入延長賽
快訊／道奇面臨得點圈危機　山本由伸來了！
周玉蔻：綠營再不處理林岱樺　2026會被大屠殺剩1縣市

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

CNN曝台灣宴請美官員卻無人到場　外交部4點駁斥：明顯謬誤

辣評「綠營邏輯」讓吳音寧接台肥董座　陳冠安：國力弱化下滑

造勢教民調謊報年齡稱28歲？　林岱樺澄清：只是舉例未違反規定

快訊／造勢晚會教「民調謊報年齡」有加分！林岱樺：沒違規

曹興誠酸鄭麗文「中共專寵」　國民黨：先為大罷免向全民道歉

「陸勝1號」落幕！跨區機動逾200公里　整合無人機、TAK便掌握敵情

周玉蔻：綠營再不處理林岱樺涉貪停權　2026會被大屠殺剩嘉義縣

林岱樺「造勢教民調謊報年齡」？邱議瑩許智傑籲誠實　賴瑞隆喊照規則

公教年金修法！藍指「停止調降所得替代率」　白4日將表態

能綠白合組聯合政府？　黃國昌批民進黨：少數卻演得像皇帝

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

中和大貨車擦撞機車！32歲男騎士送醫不治　驚悚畫面曝

CNN曝台灣宴請美官員卻無人到場　外交部4點駁斥：明顯謬誤

辣評「綠營邏輯」讓吳音寧接台肥董座　陳冠安：國力弱化下滑

造勢教民調謊報年齡稱28歲？　林岱樺澄清：只是舉例未違反規定

快訊／造勢晚會教「民調謊報年齡」有加分！林岱樺：沒違規

曹興誠酸鄭麗文「中共專寵」　國民黨：先為大罷免向全民道歉

「陸勝1號」落幕！跨區機動逾200公里　整合無人機、TAK便掌握敵情

周玉蔻：綠營再不處理林岱樺涉貪停權　2026會被大屠殺剩嘉義縣

林岱樺「造勢教民調謊報年齡」？邱議瑩許智傑籲誠實　賴瑞隆喊照規則

公教年金修法！藍指「停止調降所得替代率」　白4日將表態

能綠白合組聯合政府？　黃國昌批民進黨：少數卻演得像皇帝

金曲歌后變「最美媽媽桑」曖昧郭子乾　《整形過後》卡司集結三金

烏軍苦守！東線戰略重鎮「數千敵兵逼近」　補給線遭猛轟

硬上女友人！人夫錄呻吟片「自保」　法官不買單重判7年半

CNN曝台灣宴請美官員卻無人到場　外交部4點駁斥：明顯謬誤

重建光復！中央挹注3百億專案經費　徐榛蔚：專業規劃才能重生

快訊／山本由伸神後援！史密斯超前轟　道奇世界大賽二連霸

台中加拿大女遊客遭左轉車撞飛！與丈夫走斑馬線...驚悚影片曝

辣評「綠營邏輯」讓吳音寧接台肥董座　陳冠安：國力弱化下滑

日本26年懸案破了！高中女「告白遭拒」藏恨20年　下手殺他老婆

法說會報喜！被動元件需求爆發　 3大龍頭股價強勢噴出

【抓詐變幫詐】調查官淪詐團取簿手！ 賺4900貼補家用...遭停職當客服

政治熱門新聞

正國會「4挺將」缺席林岱樺岡山造勢晚會

新制上路！陸人在台定居須放棄中國護照

韓國原不願派員接我APEC代表　外交部多管道交涉維護平等尊嚴原則

王世堅質詢送卓榮泰2禮物　痛批新青安「三無啦」不可思議

林岱樺哭了！司法毀清白　發文揭家破真相

即／林岱樺首場造勢晚會登場　主持人喊：現場1萬人

國民黨下週甲動審停砍公務人員年金法案　他喊：決戰時刻到了！

ET專訪／邱議瑩稱當高雄市長「恰北北」性格一定改

林岱樺岡山造勢湧3萬人　游盈隆：為綠營初選投超級變數

周玉蔻：綠營再不處理林岱樺涉貪停權　2026會被大屠殺剩嘉義縣

謝龍介宣布參選台南市長！　接到綠初選民調「唯一支持謝龍介」

林岱樺淚謝鄉親：只有做到死來回報

鄭麗文接掌國民黨！「財報」曝光負債21億　黨產三審敗訴損220億

連勝文卸藍副主席　曝心聲「打落牙齒和血吞」

更多熱門

相關新聞

能綠白合組聯合政府？　黃國昌批民進黨：少數卻演得像皇帝

能綠白合組聯合政府？　黃國昌批民進黨：少數卻演得像皇帝

國民黨新黨主席鄭麗文昨就任，外界關切藍白合發展。民眾黨主席黃國昌今（2日）表示，目前沒鎖定藍白合特定縣市，但他相信未來十年聯合政府恐怕是台灣必須採取模式，否則就會像現在民進黨政府，明明是少數，卻演得好像自己在當皇帝，遇到不順自己意就抹紅、抹黑，甚至黨檢媒追殺政治對手；很遺憾，民進黨依然不知反省，所以如果民進黨展現態勢是這樣，很清楚告訴在野沒有要一起團結台灣，在野也只能想辦法一起撐起這國家。

前藍委提醒鄭麗文：領導人想的是「周全」　只徒痛快不足以成事

前藍委提醒鄭麗文：領導人想的是「周全」　只徒痛快不足以成事

連勝文卸藍副主席　曝心聲「打落牙齒和血吞」

連勝文卸藍副主席　曝心聲「打落牙齒和血吞」

藍營群起圍攻吳音寧　她曝原因：敢改革的人是既有體制最想排除的

藍營群起圍攻吳音寧　她曝原因：敢改革的人是既有體制最想排除的

曾曝「姊妹幫募檳榔」惹議　麥玉珍改替衛福部宣導「戒檳大作戰」

曾曝「姊妹幫募檳榔」惹議　麥玉珍改替衛福部宣導「戒檳大作戰」

關鍵字：

年金國民黨所得替代率黃國昌民眾黨翁曉玲司法法制委員會

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／G7道奇戰藍鳥進入延長賽

CNN揭台灣宴請美官員竟「無1人出席」！　引發外交焦慮

孩子哭范姜卻戴耳機　網挖2年前影片曝真相

范姜彥豐最新反擊粿粿　律師揭「3人難得共識」

衛星照曝蘇丹慘況！叛軍屠殺　活人所剩無幾

即／連鎖旅館台中店傳房客陳屍

粿粿道歉片「這段是最大亮點」　律師推測：大量女性倒向她

范姜彥豐「細到60、37元都記帳」　網傻：荒謬又好笑

快訊／8級強風來了　今雨區擴大

粿粿范姜爆料婚變　律師：法庭上絕對不利

高市早苗手提包賣到缺貨！訂單排到5月

日人妻被殺26年懸案　嫌竟是夫高中同學

就是大谷翔平！道奇官宣G7先發

鄭家純親解「月子中心業配」階級內幕！

王子粿粿爆不倫代言又掉1個！品牌方宣布「合作關係結束」

更多

最夯影音

更多
粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害
GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面