民進黨宣傳普發1萬　楊智伃回顧昔反對金句：忘記了還是怕想起來？

▲前國民黨發言人楊智伃。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

普發現金1萬元今（5日）開放首波登記，民進黨副秘書長何博文、黨公職都紛紛在社群平台製圖宣傳普發1萬元政策。對此，前國民黨發言人楊智伃回顧昔日民進黨金句，例如行政院長卓榮泰說「普發現金違憲」、民進黨立委沈伯洋批評「共產黨的招」、吳思瑤批評「政策買票是國民黨DNA」。她直言，歡迎所有好朋友們去他們收割政策文底下留言這些曾說過的話，不知道他們是忘記了，還是害怕想起來？

楊智伃表示，今早開始可以登記普發現金一萬塊！先感謝國民黨黨團與民眾黨一起努力，提案人王鴻薇委員在推進政策的過程中更是受到不少委屈！辛苦了！

話鋒一轉，楊智伃指出，從昨晚開始，一堆民進黨民代到黨工職開始割稻尾，在脆上還看到民進黨副秘書長aka論文抄襲被撤銷學位的北海小抄人何博文，喜滋滋的作圖還放上自己的人像，來宣傳普發現金一萬塊的政策。

楊智伃表示，這個貼文發布17小時至今僅獲得560讚，自己的留言「北海小抄人，連政績也要抄嗎」早就超過3209讚（還在持續上升），由此可見，大家對於民進黨前後不一、政治影響政策的雙標施政，完全不買單。

楊智伃表示，順便幫大家回憶一下，在2025年針對國民黨提的普發現金一萬塊政策，民進黨黨工職、民代、行政官員說過什麼金句。

楊智伃指出，行政院長卓榮泰說過「天人交戰」、「普發現金違憲」、「舉債破百億、債留子孫」。時任民進黨祕書長林右昌跟罷團站在一起表示，藍白立委無視憲政、破壞權力分立，強硬通過「普發現金」法案，企圖政策買票，以逃避罷免，呼籲選民認清普發現金是「用你的錢買你的票」，國民黨是在畫大餅騙票。

楊智伃指出，民進黨不分區立委沈伯洋也曾批評，藍白以人數優勢三讀通過後，「藍營癱瘓政府有3招」，把普發1萬元形容為「共產黨的招」、民進黨團曾指藍白「違法違憲、債留子孫，舉債發現金救罷免」；沈伯洋重申普發1萬是「共產黨的招，先窮台，再統一」。

楊智伃提到，另外，時任民進黨黨團書記長吳思瑤也曾在記者會批評，「花你我的錢救他的罷免，政策買票是國民黨DNA」。

楊智伃直言，那些說普發現金是違憲亂政、舉債破百億、債留子孫、先窮台再統一、救罷免、政策買票等等的綠營民代，歡迎所有好朋友們去他們收割政策的文底下留言這些他們曾說過的話，不知道他們是忘記了，還是害怕想起來？

▼民進黨副秘書長何博文宣傳普發1萬。（圖／翻攝自Threads／何博文）