　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍提停砍年金！主張調降退休所得替代率　銓敘部：會讓水庫更早沒了

▲▼ 立法院司法法制委員會排審公教年金停砍相關修正草案。（圖／記者崔至雲攝）

▲立法院司法法制委員會排審公教年金停砍相關修正草案。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院司法及法制委員會今（5日）審查停砍公教年金修正草案。在野黨團要求停砍年金、停止踐踏公務員尊嚴；民進黨團則主張年改要永續、不該走回頭路。銓敘部長施能傑表示，年改政府來撥補，而已經退休的人所得減少一點，分攤不足額提撥，如果現在停止調降，會讓水庫更早沒了，後面那筆幾十年的錢是很可怕的數字。

司法法制委員會今審查藍白立委提案的《公務人員退休資遣撫卹法》第37跟26條修正草案，目標是提前停止調降退休所得替代率、恢復每月退休所得隨現職待遇調整、修正月退休所得調整機制及軍職年資合併計算替代率。

委員會開會後朝野立委輪流發言。民進黨立委吳思瑤認為，若採行國民黨立委的提案，停砍退休所得替代率，將造成三大不公平，首先，目前公務員退休所得幾乎達現職公務員薪資的7成，造成「不上工就同酬」的情況；第二，將造成跨職業間的不平等；第三則是若停砍年金，基金缺口恐愈來愈大，最終由政府負擔、等於轉嫁到全體納稅人承擔。

銓敘部長施能傑則表示，根據精算報告，公務人員要平均9.17%，才可能50年沒有破產；教育人員要百分之十幾，其實公務人員平均過去30年的基金大概是5%多的投報率，他們已經很努力讓水位更高；但如果今天把它停止、調降的話，那就表示給他們的錢就越來越少，那他們就更少基金可以去做投資了。

施能傑指出，政府至今已撥補公保基金5100多億元，還有700多億元會完成撥補，等於政府一肩扛起公保負債。至於政府對勞退，挹注款2590億，因為薪資缺口，還有512億撥進去，未來政府會繼續扮演這樣的角色，即使這樣撥補，公教退撫基金民國134年會用罄。從基金永續經營的角度，過去年改很有效果，應該持續，同時維持退休人員大概有5萬元以上的基本所得。

人事總處人事長蘇俊榮表示，現在面臨的是每年提撥率太低，雖然投報率達7%，但水庫進水量太少，卻流得多，長期下來一定越來越少，除非提撥率拉上來，這對現職公務員也是很大負擔。初估軍公教等三類人員，潛藏負債大概3兆，如果再往後拉的話，現在領的錢是未來的年輕世代來負擔，有世代公平問題。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
488 3 0141 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王子粿粿「為何不付1200萬」藏真相？網曝：只是沒現在難看
上海兄弟隊徽太「象」了！　中信發聲：侵權必究
嘉義市議會拍板！普發現金1萬「每人加碼3000元」
王子粿粿親密照怎流出？　過來人「爆1原因害慘她」
林岱安宣告行使FA！　傳至少3隊有意搶人
快訊／《女外科2》男主角證實是薛仕凌！　公視首發聲
快訊／阿達衝新北檢自首　檢察官諭知30萬交保

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

李四川稱每天回新北睡覺　翁震州：有體驗新北通勤族怎被整的嗎？

用在地小吃推國會外交　綠委邀瑞典國會議員品嚐最「台」人情味

太子集團助中滲透帛琉！綠委憂新南向免簽成破口　外交部：滾動式檢討

質詢砲轟新青安影片瘋傳　王世堅：監督政府是立委天職

「台北市長輪不到我」　王世堅預判吳怡農出線機率最高

民進黨提345億用於社福　國民黨團轟：用鬥爭式修法分裂族群

長超「象」！中國職棒開打驚見「上海兄弟」　蔡其昌要請中信球團說明

外交認知作戰不斷！林佳龍點名國民黨　用錯誤訊息批判「最好道歉」

藍提停砍年金！主張調降退休所得替代率　銓敘部：會讓水庫更早沒了

何博文喊「民進黨政府普發1萬」　網友洗版轟：當初不是說拒領？

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

曾莞婷曝初印象「討厭周曉涵」　以為很跩：一定是心機女

100%同意還拖2年！都更最大黑洞不是地主？他揭關鍵：「比蓋樓還慢！」｜地產詹哥老實說完整版 EP282

9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！富家女留學返台...竟淪「上流藥頭」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

鳳凰颱風最快今天生成　下周不排除以「中颱等級」接近台灣

李四川稱每天回新北睡覺　翁震州：有體驗新北通勤族怎被整的嗎？

用在地小吃推國會外交　綠委邀瑞典國會議員品嚐最「台」人情味

太子集團助中滲透帛琉！綠委憂新南向免簽成破口　外交部：滾動式檢討

質詢砲轟新青安影片瘋傳　王世堅：監督政府是立委天職

「台北市長輪不到我」　王世堅預判吳怡農出線機率最高

民進黨提345億用於社福　國民黨團轟：用鬥爭式修法分裂族群

長超「象」！中國職棒開打驚見「上海兄弟」　蔡其昌要請中信球團說明

外交認知作戰不斷！林佳龍點名國民黨　用錯誤訊息批判「最好道歉」

藍提停砍年金！主張調降退休所得替代率　銓敘部：會讓水庫更早沒了

何博文喊「民進黨政府普發1萬」　網友洗版轟：當初不是說拒領？

陸研究破解140年難題　「原料變成藥」有望大幅降低「抗癌藥」成本

李四川稱每天回新北睡覺　翁震州：有體驗新北通勤族怎被整的嗎？

全民普發1萬開跑　基隆地檢聯手郵局宣導「四不守則」防詐

用在地小吃推國會外交　綠委邀瑞典國會議員品嚐最「台」人情味

普發1萬「放大術」3銀行參戰　端10萬元輝達投資金、住宿券拼場

捷迅孫鋼銀看Q4航空貨運有急單但不夠旺　非洲市場南非優先

多次家暴被判刑！出獄又踹爛門鎖　金門男暴力男又遭收押

「仁武勇者」變先知？　人口破10萬、房價站4字頭

「竹崎柑橘節」嘉年華　吸引民眾體驗有機友善農業

劉雨柔月子中心多住7天「原因超崩潰」！女兒身體出狀況…醫：禁用屁屁膏

【打針不能誇】比熊全程安靜乖乖　聽到關鍵字「哭」秒失控XD

政治熱門新聞

普發1萬今開跑！　身分證尾數「0、1」先登記

吳音寧被轟到無緣台肥董座　綠憶馬時代：酬庸還涉弊判刑5年

遭點名淘汰　黃敬平表態願退黨

迎輝達最新進度　李四川曝光新壽分手費45億

獨／中選會任期昨屆滿！　李進勇今火速申請恢復民進黨籍

「小沈1500」正妹記者跟名嘴男友婚事：想都沒想

吳音寧任台肥董事　卓榮泰盼借重經驗

藍地方黨部人事出爐　桃園竹市黃復興人馬出任

賴清德：台灣崛起！就業25年最好　經濟成長超過美日、歐盟、中國

綠內參民調墊底　邱議瑩：跟自己做的落差大

中國劃「4條紅線」要美國勿越界　外交部：印證中國企圖改變現狀

符合「壯烈成仁」！　挖土機超人林鴻森確定入祀忠烈祠

中國職棒開打驚見「上海兄弟」　蔡其昌要請中信球團說明

馬郁雯參戰議員許3承諾　段宜康只考慮30秒就答應

更多熱門

相關新聞

藍白力推停止年改　時力：240萬人年金領不到公教人員樓地板一半

藍白力推停止年改　時力：240萬人年金領不到公教人員樓地板一半

立法院司法委員會今（5）日排審國民黨提出的公教退休年金停砍法案，若通過，公教人員退休金將停止調降，未來數千億缺口改由全民稅收撥補。對此，時代力量表示，當台灣有超過240萬名高齡者每月領取的年金連貧窮線都不到時，立法院應優先建立「基礎年金」制度，確保所有高齡者的基本生存權，而非優先討論停砍公教年金。

民進黨民調55%認為公教年改要繼續　黨團：在野只要不爽什麼都罵

民進黨民調55%認為公教年改要繼續　黨團：在野只要不爽什麼都罵

民眾黨提停砍年改　綠：黃國昌應向過去的自己道歉

民眾黨提停砍年改　綠：黃國昌應向過去的自己道歉

民眾黨版年改方案出爐　今年起停砍、隨物價指數成長率調整

民眾黨版年改方案出爐　今年起停砍、隨物價指數成長率調整

公教年金修法！藍指「停止調降所得替代率」　白4日將表態

公教年金修法！藍指「停止調降所得替代率」　白4日將表態

關鍵字：

年金退休所得替代率銓敘部年改

讀者迴響

熱門新聞

普發1萬「一票人不選擇上網登記」！原因超怕

王子遭喜鵲娛樂切割！插足粿粿婚姻犯2錯公司封殺

范姜彥豐解約凱渥「全因粿粿1句話」

黃明志約砲「台灣最強女優」對話曝！　性感照直接誘惑

太子集團詐騙洗錢　9名被告70至5萬交保　

快訊／黃明志深夜現身到案：我不會逃

網紅驚爆手握「粿粿王子親密照」！預告公布獨家大瓜

最新AI路徑！　準鳳凰可能強又大「大家辛苦了」

比特幣跌破10萬大關　麻吉大哥深夜發聲

普發1萬倒數！全台18家銀行加碼活動一次看　

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

雪碧深夜再發影片　曝謝侑芯生前最後對話

普發1萬今開跑！　身分證尾數「0、1」先登記

王子二度道歉！律師讚5細節蠻有誠意

即／閃兵藝人再+1！LULU前男友「阿達」自首

更多

最夯影音

更多
小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康
粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面