藍提停砍年金！主張調降退休所得替代率　銓敘部：會讓水庫更早沒了

▲立法院司法法制委員會排審公教年金停砍相關修正草案。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院司法及法制委員會今（5日）審查停砍公教年金修正草案。在野黨團要求停砍年金、停止踐踏公務員尊嚴；民進黨團則主張年改要永續、不該走回頭路。銓敘部長施能傑表示，年改政府來撥補，而已經退休的人所得減少一點，分攤不足額提撥，如果現在停止調降，會讓水庫更早沒了，後面那筆幾十年的錢是很可怕的數字。

司法法制委員會今審查藍白立委提案的《公務人員退休資遣撫卹法》第37跟26條修正草案，目標是提前停止調降退休所得替代率、恢復每月退休所得隨現職待遇調整、修正月退休所得調整機制及軍職年資合併計算替代率。

委員會開會後朝野立委輪流發言。民進黨立委吳思瑤認為，若採行國民黨立委的提案，停砍退休所得替代率，將造成三大不公平，首先，目前公務員退休所得幾乎達現職公務員薪資的7成，造成「不上工就同酬」的情況；第二，將造成跨職業間的不平等；第三則是若停砍年金，基金缺口恐愈來愈大，最終由政府負擔、等於轉嫁到全體納稅人承擔。

銓敘部長施能傑則表示，根據精算報告，公務人員要平均9.17%，才可能50年沒有破產；教育人員要百分之十幾，其實公務人員平均過去30年的基金大概是5%多的投報率，他們已經很努力讓水位更高；但如果今天把它停止、調降的話，那就表示給他們的錢就越來越少，那他們就更少基金可以去做投資了。

施能傑指出，政府至今已撥補公保基金5100多億元，還有700多億元會完成撥補，等於政府一肩扛起公保負債。至於政府對勞退，挹注款2590億，因為薪資缺口，還有512億撥進去，未來政府會繼續扮演這樣的角色，即使這樣撥補，公教退撫基金民國134年會用罄。從基金永續經營的角度，過去年改很有效果，應該持續，同時維持退休人員大概有5萬元以上的基本所得。

人事總處人事長蘇俊榮表示，現在面臨的是每年提撥率太低，雖然投報率達7%，但水庫進水量太少，卻流得多，長期下來一定越來越少，除非提撥率拉上來，這對現職公務員也是很大負擔。初估軍公教等三類人員，潛藏負債大概3兆，如果再往後拉的話，現在領的錢是未來的年輕世代來負擔，有世代公平問題。