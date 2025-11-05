桃市圖青埔智慧科技分館啟用，六大亮點開啟智慧閱讀新世代

▲桃園首座智慧型圖書館「青埔智慧科技分館」，結合人工智慧與自動化系統，展現桃園邁向智慧城市的重要進程。

圖、文／桃園市政府提供

「桃園市立圖書館青埔智慧科技分館」於今（114）年10月31日至11月14日試營運，並於11月15日正式開館，展現桃園推動智慧城市與閱讀文化雙軌並進的成果，開啟智慧閱讀新世代。

分館座落於中壢青埔「亞矽IoT展廳」內，鄰近桃園機場捷運A19桃園體育園區站，以及桃園國際棒球場，是全市首座結合人工智慧與自動化系統的智慧型圖書館，館內導入六大智慧閱讀設施，涵蓋全臺首創的機器人預約自助取書區，以及AI互動牆、小書僮機器人、智慧尋書架、電子紙閱讀器與書籍盤點機器人等，不僅展現圖書館未來的發展趨勢，更象徵桃園邁向智慧城市的重要里程碑。

▲桃市府持續建構共享的城市知識網絡，推動智慧閱讀並提升文化教育普及度，為市民帶來多元且嶄新的閱讀體驗。

分館空間設計融合自然景觀與科技美學，由徐忠瑋建築師事務所攜手多家智慧設備廠商共同打造。館內藏書超過2萬3千冊，種類涵蓋期刊、兒童讀物及人工智慧主題藏書等，並設置閱覽區、資訊檢索區、兒童閱覽室與研習教室，滿足各年齡層讀者的閱讀需求，營造多元化的智慧閱讀環境，館內的智慧伺服器系統也是桃園智慧城市的重要基礎設施，促使全館自動化順利運作。

分館1樓大廳外部結合「智慧資料中心（IDC）」設施，引入NVIDIA H200與L40S晶片AI伺服器，支援生成式AI與數位孿生應用，並對產學研機構開放算力資源使用，打造產業與公共文化共創的應用場域。3樓空間則規劃與國立臺灣科學教育館合作，於11月下旬結合「植感桃園」策展主題，推出科普教育展覽，融入沉浸式劇場與互動體驗，展現科技、自然與文化交融的閱讀能量，屆時民眾在分館不僅能享受閱讀，也能參與豐富有趣的科普活動！

▲全臺首創「機器人預約自助取書區」，運用科技提升借還書效率與服務品質，展現桃園公共圖書館在智慧轉型與閱讀推廣上的創新運用。

青埔智慧科技分館啟用後，期望能延續桃園市於今（114）年獲得「整體閱讀力表現績優城市」及「教育部閱讀推手團體獎」的榮譽，為讀者帶來具高科技感的閱讀體驗，體現桃園公共圖書館在智慧轉型與閱讀推廣兩大面向的卓越表現。未來桃市府將持續打造適合各年齡層共享的城市知識網絡，逐步在全市各分館導入智慧科技，讓市民享有更便利、智能與人性化的閱讀體驗。

