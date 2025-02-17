2025寶可夢首場快閃見面會，人潮擠爆光臨千塘國燈區

▲2/15起至23日規劃寶可夢快閃見面會。

圖、文／桃園市政府提供

桃園市政府觀光旅遊局局長周柏吟表示，這次2025台灣燈會在桃園，首度與寶可夢合作，在A19光臨千塘國燈區規劃卡比獸、皮卡丘，還有燈區限定的寶可夢提燈、寶可夢快閃商店、體驗區等系列活動，自2月7日試營運迄今受到許多遊客喜愛。

▲A19光臨千塘國燈區有卡比獸、皮卡丘等造型燈。

觀旅局周柏吟局長指出2/15起至23日規劃驚喜彩蛋-寶可夢快閃見面會，週一至週五晚上8點、週六日下午3點、4點及晚上7點（遇雨取消）在「驚見！塘緣卡比獸」作品旁，有皮卡丘、新葉喵、呆火鱷、潤水鴨等寶可夢一同現身，第一場見面會造成轟動，可愛的寶可夢們吸引大小朋友攜家帶眷搭乘高鐵、捷運或自行開車等各種方式從四面八方湧入青埔A19光臨千塘國燈區，從下午3點瞬間湧入萬人，全日人潮加見面會湧入人潮達到燈會辦理以來的6倍！特別是快閃現場見面的寶可夢們一出場隨即引起大小朋友驚叫並爭相拿出手機拍照，許多遊客表示本次燈會非常童趣、適合親子出遊，ㄧ圓寶可夢迷和小朋友們的夢想！

觀旅局周柏吟局長呼籲，寶可夢快閃見面會持續到2月23日，歡迎大家把握與寶可夢們合照的機會，但呼籲前來參加見面會的朋友們注意安全，人潮眾多時注意腳下、勿推擠，遵循現場工作人員指引行進，快樂出門平安回家！

▲燈區限定的寶可夢提燈、寶可夢快閃商店、體驗區等系列活動受遊客喜愛。

觀旅局周柏吟局長最後表示A19光的遊戲場共有「光臨千塘國」、「活力發光站」、「青春光劇場」、「福光滿意讚」，以及「城市聚光燈」等燈區，賞燈人潮多以漫步方式遊逛賞燈，昨日整個A19光的遊戲場五大燈區將近85萬人湧入賞燈，賞燈期限正在倒數中，呼籲遊客朋友們把握時間，歡迎來訪合影留念，紀錄2025台灣燈會的美好回憶！