「樂齡動起來、健康不打烊」　桃園試辦「2025年長者圓夢計畫」

▲市府體育局今天上午在寶安社區舉辦「2025年長者圓夢計畫」，讓銀髮族透過專業運動人員引導參與運動，以預防老化、延緩失能。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府體育局為響應「健康城市、高齡友善」與實踐「樂齡動起來，健康不打烊」理念，今年首度舉辦「2025年長者圓夢計畫」，結合專業運動指導人力，將健身指導與課程規劃深入長者日常生活範圍內場域，今（4）日在桃園區寶安社區試辦，以期有效提升樂齡長者參與運動意願與比率，落實促進健康、預防老化與延緩失能之目標，讓長者隨時享受運動帶來的活力。

▲市府體育局今天上午在寶安社區舉辦「2025年長者圓夢計畫」，讓銀髮族透過專業運動人員引導參與運動。（圖／記者沈繼昌攝）

體育局長許彥輝表示，今年度透過與桃市各醫療院所等據點合作，邀請設籍桃園市，年齡介於65至80歲且具有運動意願之長者參與，目前已招募196人參與，藉由運動處方課程，包括結合基礎體適能訓練與老人防跌安全講習，以提升長者身體機能、平衡能力與日常生活獨立性。

許彥輝指出，目前長者圓夢計畫已全面啟動，總計開設15個據點、15個班次，每班為期8週共16堂課程。為確保教學品質與運動安全，課程師資皆須具備運動部「中級國民體適能指導員」資格，由運動或醫學專業人員擔任指導員，負責進行專業檢測評估與個別化指導。參與長者皆須於課程前後，完成高齡者功能性體適能檢測，藉以追蹤並量化運動介入後的健康改善成效。

▲市府體育局舉辦「2025年長者圓夢計畫」，讓長者透過專業運動人員引導參與瑜珈等伸展運動。（圖／記者沈繼昌攝）

體育局強調，為鼓勵長者持續參與並將「樂齡動起來」理念化為生活習慣，體育局特別設立多元且具吸引力獎勵辦法，項目涵括參加獎、全勤獎、進步獎、分組排名獎及幸運抽獎等，獎品包含超商、全聯禮券，其中最大獎更祭出日本東京來回機票，總獎勵額度高達80萬元，期盼透過實質誘因，擴大長者計畫參與度。

桃園市體育局將持續關注計畫執行成效，以打造一個讓所有桃園長者都能實踐「健康不打烊」在地安養的友善環境，讓長者隨時享受運動帶來的活力。