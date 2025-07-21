桃園市政府攜手饗賓集團　關懷弱勢兒少

▲副市長王明鉅（左）謝謝饗賓集團關懷弱勢兒少。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

為關懷本市弱勢族群，桃園市政府與饗賓集團21日於饗食天堂桃園新光店舉辦「饗和你來關愛．點亮桃園小衛星」公益活動，邀請100位弱勢兒少及其家庭參與。活動安排孩子們享用豐盛餐點，並結合農業局資源，將在地盛產的水蜜桃融入活動，讓孩子們不僅享用美食，也認識桃園農業的多元價值。

活動由副市長王明鉅、社會局局長陳寶民、饗賓集團營運督導林佳蓉共同帶領孩子們親手製作創意甜點，現場洋溢著溫馨與歡樂，孩子們投入其中，笑容滿溢。副市長王明鉅表示，今天能與孩子們一起捲起袖子做甜點，看到他們的創意與笑容，十分感動。

▲和孩子們一起捲起袖子做甜點。（圖／市府提供）

社會局局長陳寶民指出，桃園市自106年推動「守護家庭小衛星-社區兒少照顧據點計畫」，透過與在地社區發展協會、民間團體合作，建置普及與可近性的在地化服務資源，以在地人關懷在地人的角度，提供社區中有需要的家庭多元化服務措施，藉由個別諮詢、關懷訪視、課後陪伴、親職教育及親子活動等多樣服務，給予陪伴及支持，讓每個據點成為需求家庭在社區中前哨站。

截至114年7月，桃園市共計有76個據點提供兒少照顧陪伴服務，未來社會局將持續媒合民間資源及透過跨局處合作，讓更多家庭與孩子獲得妥善照顧與支持。

饗賓集團總經理陳毅航表示，饗賓集團長期關注兒童福祉，倡議「翻轉孩子未來，饗和你來關愛」，提出「拒冷漠、常關愛、多陪伴」三大訴求。本次很榮幸能與桃園市政府攜手，在暑假期間陪伴孩子們度過有意義的時光，從享用美食到手作甜點，希望每位孩子都能留下美好回憶。未來也將持續投入公益，號召更多企業夥伴共同行動，為打造更有溫度的社會盡一份心力。