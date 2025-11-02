普發1萬加倍放大！新北16運動中心推「買千送千、買萬送萬」

▲趁普發萬元期間到新北運動中心，買課程、健身消費通通能折抵，現金變健康紅利超划算。（圖／新北市體育局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

普發萬元即將入帳，怎麼花最聰明、最有感？來新北市運動中心就對了！新北市體育局邀你把錢花在最值得的地方──就是投資自己、投資健康！從2025年11月12日到12月31日止，新北市16座國民運動中心聯手推出超狂優惠「買千送千、買萬送萬」，正式開跑！現金加倍放大、健康加碼回饋，錯過真的會捶心肝！

體育局表示，優惠期間只要在新北市國民運動中心消費運動服務品項滿1,000元，就能獲得價值1,000元運動抵用券，每館限量1,000份，送完為止！抵用券在未來到任一國民運動中心消費時可折抵使用，滿1,000元折抵100元，滿2,000折200元，以此類推，越運動、越划算！就連目前整修中的淡水、三重、泰山運動中心，在115年重新開放後也能使用，絕對讓運動價值放大再升級！

▲在新北運中心明亮舒適的教室中上瑜珈課，是許多市民的首選放鬆時光。

除了這波「買就送」的超值回饋，各運動中心也規劃多樣普發萬元優惠方案，新莊運動中心推出報名「PAY萬羽球PLAY ONE」優惠，報名羽球個別班滿萬直接打95折，揮拍練球也能超值省；蘆洲、中和、永和運動中心主打體適能菁英課程，最低優惠88折，專業又有感；五股運動中心更是佛心推出「回數票加贈體驗券」方案，讓你花一次、多次享受，延長運動樂趣不手軟！各項優惠方案詳情以各中心公告為準，歡迎民眾多加運用。

體育局補充，新北市擁有全國最多的16座運動中心，提供市民優質就近運動場域，近年也陸續進行整修翻新，市府另積極規劃在人口密集的行政區設置第二座運動中心，包含板橋、新莊、中和、新店、三重及蘆洲等陸續興建中，將帶給民眾優質的運動服務環境，養成民眾持續運動的好習慣！

把握這波最給力的運動加值計畫，動起來就對了！想了解更多優惠詳情，馬上追蹤「新北運動聚點」FB粉絲專頁，或上各國民運動中心官網、社群平台查詢，花得巧、動得好、賺更大，一起用萬元換健康，讓今年更有勁！

▲TRX課程深受歡迎，從銀髮族新北運動中心課程多元，到青壯族都能找到適合自己的訓練方式。

▲新北運動中心推出個別指導課程優惠，普發萬元花得精準又有感。

▲不論年齡都能動出自信、伸展健康，到新北運動中心消費滿額還能拿抵用券，健康加值賺更大。