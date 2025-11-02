　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

普發1萬加倍放大！新北16運動中心推「買千送千、買萬送萬」

▲新北16運動中心推「買千送千、買萬送萬」。（圖／新北市體育局提供）

▲趁普發萬元期間到新北運動中心，買課程、健身消費通通能折抵，現金變健康紅利超划算。（圖／新北市體育局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

普發萬元即將入帳，怎麼花最聰明、最有感？來新北市運動中心就對了！新北市體育局邀你把錢花在最值得的地方──就是投資自己、投資健康！從2025年11月12日到12月31日止，新北市16座國民運動中心聯手推出超狂優惠「買千送千、買萬送萬」，正式開跑！現金加倍放大、健康加碼回饋，錯過真的會捶心肝！

體育局表示，優惠期間只要在新北市國民運動中心消費運動服務品項滿1,000元，就能獲得價值1,000元運動抵用券，每館限量1,000份，送完為止！抵用券在未來到任一國民運動中心消費時可折抵使用，滿1,000元折抵100元，滿2,000折200元，以此類推，越運動、越划算！就連目前整修中的淡水、三重、泰山運動中心，在115年重新開放後也能使用，絕對讓運動價值放大再升級！

▲新北16運動中心推「買千送千、買萬送萬」。（圖／新北市體育局提供）

▲在新北運中心明亮舒適的教室中上瑜珈課，是許多市民的首選放鬆時光。

除了這波「買就送」的超值回饋，各運動中心也規劃多樣普發萬元優惠方案，新莊運動中心推出報名「PAY萬羽球PLAY ONE」優惠，報名羽球個別班滿萬直接打95折，揮拍練球也能超值省；蘆洲、中和、永和運動中心主打體適能菁英課程，最低優惠88折，專業又有感；五股運動中心更是佛心推出「回數票加贈體驗券」方案，讓你花一次、多次享受，延長運動樂趣不手軟！各項優惠方案詳情以各中心公告為準，歡迎民眾多加運用。

體育局補充，新北市擁有全國最多的16座運動中心，提供市民優質就近運動場域，近年也陸續進行整修翻新，市府另積極規劃在人口密集的行政區設置第二座運動中心，包含板橋、新莊、中和、新店、三重及蘆洲等陸續興建中，將帶給民眾優質的運動服務環境，養成民眾持續運動的好習慣！

把握這波最給力的運動加值計畫，動起來就對了！想了解更多優惠詳情，馬上追蹤「新北運動聚點」FB粉絲專頁，或上各國民運動中心官網、社群平台查詢，花得巧、動得好、賺更大，一起用萬元換健康，讓今年更有勁！

▲新北16運動中心推「買千送千、買萬送萬」。（圖／新北市體育局提供）

▲TRX課程深受歡迎，從銀髮族新北運動中心課程多元，到青壯族都能找到適合自己的訓練方式。

▲新北16運動中心推「買千送千、買萬送萬」。（圖／新北市體育局提供）

▲新北運動中心推出個別指導課程優惠，普發萬元花得精準又有感。

▲新北16運動中心推「買千送千、買萬送萬」。（圖／新北市體育局提供）

▲不論年齡都能動出自信、伸展健康，到新北運動中心消費滿額還能拿抵用券，健康加值賺更大。

【更多新聞】

►狠男押人打3針海洛因棄屍核二廠！一審判無期　3共犯1人暴斃

►用LINE徵才誘騙少女6度性交易　馬伕上次緩起訴這回栽了

►手機掉車上！女上山掃墓祭祖迷路　「給祖先吃的蘋果」救她一命

►基隆市府救攤商「減1個月租金」　生鮮豬肉攤最高補助4萬

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 5 4303 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
謝侑芯經紀人籲黃明志：做個男人，做正確的事
立榮航空公告「藍牙耳機」禁托運　長榮、虎航也明定規範
快訊／怒轟黃明志說謊！　護理女神經紀人痛罵：你在隱瞞什麼？
從東京到多倫多封王！大谷、山本、佐佐木「兩張合照」見證傳奇
直擊／GD開金口「跟我回去！」　大巨蛋觀眾席隔空對罵吵架
護理女神謝侑芯生前「最後專訪」畫面曝光！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北第13屆醫療公益獎　3醫院25醫事人員獲殊榮

普發1萬加倍放大！新北16運動中心推「買千送千、買萬送萬」

板橋慈惠宮、白沙屯拱天宮百年會香　侯友宜祈佑市民安居樂業

候鳥抵台第1站！新北貢寮田寮洋生態旅行　探訪368種鳥類秘境

快訊／無預警闖豬場消毒遭轟　中市府：動保員「誤解指令」將懲處

非洲豬瘟禁宰營運衝擊　台南受理豬肉攤商損失補助申請

永續×音樂×商圈！歸仁琴音愛歌Song購物節登場　真善美歸仁魅力滿點

「超越偶」啟動文化新浪潮　雲林打造布袋戲永續品牌

萬聖節變裝嘉年華　北港古鎮湧現可愛小怪獸與溫馨笑容

3百年信仰傳承　六堆忠勇公王滿月慶人情滿堂

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

新北第13屆醫療公益獎　3醫院25醫事人員獲殊榮

普發1萬加倍放大！新北16運動中心推「買千送千、買萬送萬」

板橋慈惠宮、白沙屯拱天宮百年會香　侯友宜祈佑市民安居樂業

候鳥抵台第1站！新北貢寮田寮洋生態旅行　探訪368種鳥類秘境

快訊／無預警闖豬場消毒遭轟　中市府：動保員「誤解指令」將懲處

非洲豬瘟禁宰營運衝擊　台南受理豬肉攤商損失補助申請

永續×音樂×商圈！歸仁琴音愛歌Song購物節登場　真善美歸仁魅力滿點

「超越偶」啟動文化新浪潮　雲林打造布袋戲永續品牌

萬聖節變裝嘉年華　北港古鎮湧現可愛小怪獸與溫馨笑容

3百年信仰傳承　六堆忠勇公王滿月慶人情滿堂

日男進廁所看高中生小便　突伸手捧尿喝下「還說謝謝」

黑豹旗／陳正融107球9K好投率台南二中闖64強　挑戰隊史最佳成績

質疑黃明志說法矛盾　謝侑芯經紀人：做個男人，做正確的事

砍生涯新高12分　狀元劉丞勳高喊：強者不會連輸兩場

伯朗咖啡館科大概念店吹北歐風　首創7.5秒咖啡自取用Z世代習慣打造餐飲

快訊／怒轟黃明志說謊！　護理女神經紀人痛罵：你在隱瞞什麼？

內政部專案清查：50人台灣戶籍被廢、16名陸配自願放棄台灣身分

河智媛、禹洙漢親臨封王遊行直呼新奇　廉世彬許願：下次想親手拋彩帶

不會認錯！韓前免稅店員曝台人「4行為」　網笑：神還原

直擊／GD開金口撩妹「跟我回去！」　大巨蛋觀眾席隔空對罵吵架

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

地方熱門新聞

中市先消毒惹怒中央！稱基層誤解指令

台中北屯清潔隊貪案中檢帶回19人聲押1人

中華電信善化機房11／4汰換工程部分用戶通訊短暫中斷

桃園問政犀利兩位議員　談寵物眼裡都是愛

非洲豬瘟禁宰營運衝擊台南受理豬肉攤商損失補助申請

謝龍介「子弟兵」」童小芸投入台南中西、北區2026市議員選戰

新北凝聚都市原民力量　侯友宜：讓政策更貼近族人需求

新北社區照顧關懷據點成果展　侯友宜：打造世代共融城市

桃園身心障礙者職業重建嘉年華　展現職重服務成果

千人晨光開跑！全興山上路跑結合美食、親子與環保成焦點

親子玩中學防災左鎮消防分隊用「細水霧」灌溉防災新觀念

林岱樺造勢晚會教「民調電話答28歲」　對手反應曝

前瞻停車場進度全國之冠　侯友宜：核定27案已完成19案

新北影響力分享會登場　10位傑出人物照亮城市

更多熱門

相關新聞

新北貢寮田寮洋生態旅行　探訪368種鳥類秘境

新北貢寮田寮洋生態旅行　探訪368種鳥類秘境

新北市農業局與人禾環境倫理發展基金會長期合作，輔導貢寮田寮洋農民轉作友善耕作，維護候鳥棲息環境。今年更與在地創生團隊「曙旅工作室」合作，於11月16日及12月6日推出兩梯次「田寮洋生態小旅行」，每梯次限量35人，總計70個名額，即日起開放報名。民眾將在專業領路人帶領下，走訪田寮洋與龍門沙灘兩個生態秘境，體驗人與自然和諧共生的生態之旅。

新北凝聚都市原民力量　侯友宜：讓政策更貼近族人需求

新北凝聚都市原民力量　侯友宜：讓政策更貼近族人需求

新北社區照顧關懷據點成果展　侯友宜：打造世代共融城市

新北社區照顧關懷據點成果展　侯友宜：打造世代共融城市

前瞻停車場進度全國之冠　侯友宜：核定27案已完成19案

前瞻停車場進度全國之冠　侯友宜：核定27案已完成19案

小貓誤入工廠夾層　動保處拆牆救出

小貓誤入工廠夾層　動保處拆牆救出

關鍵字：

運動中心新北市

讀者迴響

熱門新聞

黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動

快訊／E級護理女神猝死！　驚傳黃明志在場涉毒被逮

快訊／道奇世界大賽二連霸

護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品

「護理師女神」謝侑芯飯店浴缸昏迷！黃明志CPR搶救不治

CNN揭台灣宴請美官員竟「無1人出席」！　引發外交焦慮

鄭家純親解「月子中心業配」階級內幕！

「華城殺人魔」李春才姦殺14人性侵30人　前妻首現身：為何沒殺我

衛星照曝蘇丹慘況！叛軍屠殺　活人所剩無幾

快訊／新竹特斯拉撞上2行人　命危搶救中

范姜彥豐最新反擊粿粿　律師揭「3人難得共識」

范姜彥豐哥哥是牙醫！　兄弟高顏值同框照曝光

孩子哭范姜卻戴耳機　網挖2年前影片曝真相

快訊／8級強風來了　今雨區擴大

王子粿粿爆不倫代言又掉1個！品牌方宣布「合作關係結束」

更多

最夯影音

更多
粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害
GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面