地方 地方焦點

新北五股27戶「合力自拆」違建　助污水接管終結抽水肥惡臭

▲新北五股27戶「合力自拆」違建。（圖／新北市水利局提供）

▲後巷污水接管完成後，不只非常乾淨，還能提供住戶行走。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市五股區工商路87號至97號及85巷2號至16號等4條後巷污水接管，因後巷地界彎曲不規則，且違建充斥，導致污水接管困難重重，但靠著住戶及政府共同努力下，歷經10個月，1樓住戶順利沿地界自拆違建完成污水接管，改善27戶後巷髒亂臭味問題，跟抽水肥說掰掰。

水利局長宋德仁表示，污水接管工程中，最麻煩的就是說服住戶拆除後巷的違章建築，而且這筆費用必須由住戶自己負擔，是最艱鉅的挑戰，不只要住戶花錢花時間，還會影響到日常生活，而且都市土地很寶貴，每個人都希望少拆一點，大家都不希望拆太多，但根據規定，每戶必須從土地界線往內退縮75公分，以騰出足夠的空間，才能確保污水管線可以順利施工。

▲新北五股27戶「合力自拆」違建。（圖／新北市水利局提供）

▲工程人員在後巷埋設污水管後，進行管線坡度查驗，確保水流順暢。

宋德仁指出，該處後巷地界曲折蜿蜒，不是直線，加上違建阻擋，地政事務所無法鑑界，需要靠著住戶先行拆除部分違建，提供測量儀器可通視的範圍，才能確認每個轉折點的地界位置，再由住戶依地界線進行違建退縮，這個過程非常耗時，但住戶為了污水接管權益，願意配合這繁瑣的作業，經過15次現勘協調，耗時10個月，順利完成違建退縮作業，將污水成功接入下水道系統，解決後巷髒亂惡臭問題。

該後巷住戶林先生表示，沒想到我們家後巷長期違建彎折崎嶇，竟然有重見光明、可以行走的一天。當初聽到地界無法確認，以為污水沒辦法接了，還好大家都不放棄，願意盡力來配合政府施工，現在污水接管後，後巷變得乾乾淨淨，抽水肥的問題也徹底解決，甚至可以從後巷去串門子，整個生活環境都改善很多。

水利局表示，儘管都市污水接管充滿挑戰，水利局仍將不懈努力，將為更多市民打造潔淨、舒適的生活環境。如果大家有任何關於污水接管的問題，歡迎撥打免付費污水未納戶專線「0800-017-580（您要接-我幫您）」洽詢。

台南瑪莎拉蒂高速撞女騎士！　失控「轉3圈」現場火花四濺

