　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

新北第13屆醫療公益獎　3醫院25醫事人員獲殊榮

▲侯友宜出席新北第13屆醫療公益獎。（圖／新北市新聞局提供）

▲侯友宜出席新北第13屆醫療公益獎，表揚3家永續醫院及25位表現卓越的醫事人員。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（2日）在市府舉辦新北市第13屆醫療公益獎頒獎典禮，新北市長侯友宜親自頒獎，表揚3家永續醫院及25位表現卓越的醫事人員。他致詞時表示，新北市有全國最多的404萬人口，約僅有1萬1,000名醫師及8,000多名醫事人員，工作負擔跟壓力非常重，感謝他們努力守護新北市民，讓大家都能平安健康。

侯友宜說，這次共有68位（家）的醫事人員及醫院報名，從中選出最優秀的人員及3家醫院。得獎者主要在弱勢族群、偏鄉照顧、社區服務上都有傑出表現；另外也有一些特殊奉獻，像是讓醫療「公平可近」、資源「永續發展」，智慧化管理等，讓新北市的醫療體系更堅韌。

▲侯友宜出席新北第13屆醫療公益獎。（圖／新北市新聞局提供）

▲新北市政府2日舉辦第13屆醫療公益獎。

今年受提名角逐醫療公益獎各獎項傑出的醫師、醫事人員及醫院共有72件，由評審委員會採書審、初審及決審三階段，經過3小時嚴謹且激烈的討論，共有25位優秀人員及3家醫院脫穎而出

本屆獲獎者中，身為臨床心理師的江垂南主任尤具代表性，他投入精神與心理衛生工作逾30年，特別關注弱勢兒童與青少年創傷復原議題，並致力於協助社工、生輔員等第一線人員建立與兒少間良好的關係。另外，烏來衛生所的温傑主任，身為原住民的他積極導入「文化安全」理念，將原住民族文化作為醫療照護的一環，致力為原住民族打造更健康、更有尊嚴的醫療環境。

衛生局表示，近年來新北市積極推動「永續醫院」理念，越來越多醫療機構投入減碳節能、智慧管理、病人安全與員工友善設計等行動。未來將持續推動智慧醫療、社區整合照護與永續營運，打造更安全、智慧、綠色的醫療環境，讓新北成為兼具公益與永續的健康標竿城市。

▲侯友宜出席新北第13屆醫療公益獎。（圖／新北市新聞局提供）

▲侯友宜感謝醫師及醫事人員守護新北市民健康。

【更多新聞】

►狠男押人打3針海洛因棄屍核二廠！一審判無期　3共犯1人暴斃

►用LINE徵才誘騙少女6度性交易　馬伕上次緩起訴這回栽了

►手機掉車上！女上山掃墓祭祖迷路　「給祖先吃的蘋果」救她一命

►基隆市府救攤商「減1個月租金」　生鮮豬肉攤最高補助4萬

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 5 4303 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
謝侑芯經紀人籲黃明志：做個男人，做正確的事
立榮航空公告「藍牙耳機」禁托運　長榮、虎航也明定規範
快訊／怒轟黃明志說謊！　護理女神經紀人痛罵：你在隱瞞什麼？
從東京到多倫多封王！大谷、山本、佐佐木「兩張合照」見證傳奇
直擊／GD開金口「跟我回去！」　大巨蛋觀眾席隔空對罵吵架
護理女神謝侑芯生前「最後專訪」畫面曝光！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北第13屆醫療公益獎　3醫院25醫事人員獲殊榮

普發1萬加倍放大！新北16運動中心推「買千送千、買萬送萬」

板橋慈惠宮、白沙屯拱天宮百年會香　侯友宜祈佑市民安居樂業

候鳥抵台第1站！新北貢寮田寮洋生態旅行　探訪368種鳥類秘境

快訊／無預警闖豬場消毒遭轟　中市府：動保員「誤解指令」將懲處

非洲豬瘟禁宰營運衝擊　台南受理豬肉攤商損失補助申請

永續×音樂×商圈！歸仁琴音愛歌Song購物節登場　真善美歸仁魅力滿點

「超越偶」啟動文化新浪潮　雲林打造布袋戲永續品牌

萬聖節變裝嘉年華　北港古鎮湧現可愛小怪獸與溫馨笑容

3百年信仰傳承　六堆忠勇公王滿月慶人情滿堂

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

新北第13屆醫療公益獎　3醫院25醫事人員獲殊榮

普發1萬加倍放大！新北16運動中心推「買千送千、買萬送萬」

板橋慈惠宮、白沙屯拱天宮百年會香　侯友宜祈佑市民安居樂業

候鳥抵台第1站！新北貢寮田寮洋生態旅行　探訪368種鳥類秘境

快訊／無預警闖豬場消毒遭轟　中市府：動保員「誤解指令」將懲處

非洲豬瘟禁宰營運衝擊　台南受理豬肉攤商損失補助申請

永續×音樂×商圈！歸仁琴音愛歌Song購物節登場　真善美歸仁魅力滿點

「超越偶」啟動文化新浪潮　雲林打造布袋戲永續品牌

萬聖節變裝嘉年華　北港古鎮湧現可愛小怪獸與溫馨笑容

3百年信仰傳承　六堆忠勇公王滿月慶人情滿堂

日男進廁所看高中生小便　突伸手捧尿喝下「還說謝謝」

黑豹旗／陳正融107球9K好投率台南二中闖64強　挑戰隊史最佳成績

質疑黃明志說法矛盾　謝侑芯經紀人：做個男人，做正確的事

砍生涯新高12分　狀元劉丞勳高喊：強者不會連輸兩場

伯朗咖啡館科大概念店吹北歐風　首創7.5秒咖啡自取用Z世代習慣打造餐飲

快訊／怒轟黃明志說謊！　護理女神經紀人痛罵：你在隱瞞什麼？

內政部專案清查：50人台灣戶籍被廢、16名陸配自願放棄台灣身分

河智媛、禹洙漢親臨封王遊行直呼新奇　廉世彬許願：下次想親手拋彩帶

不會認錯！韓前免稅店員曝台人「4行為」　網笑：神還原

直擊／GD開金口撩妹「跟我回去！」　大巨蛋觀眾席隔空對罵吵架

GD喊自己「龍哥」　誇台灣粉絲可愛！

地方熱門新聞

中市先消毒惹怒中央！稱基層誤解指令

台中北屯清潔隊貪案中檢帶回19人聲押1人

中華電信善化機房11／4汰換工程部分用戶通訊短暫中斷

桃園問政犀利兩位議員　談寵物眼裡都是愛

非洲豬瘟禁宰營運衝擊台南受理豬肉攤商損失補助申請

謝龍介「子弟兵」」童小芸投入台南中西、北區2026市議員選戰

新北凝聚都市原民力量　侯友宜：讓政策更貼近族人需求

新北社區照顧關懷據點成果展　侯友宜：打造世代共融城市

桃園身心障礙者職業重建嘉年華　展現職重服務成果

千人晨光開跑！全興山上路跑結合美食、親子與環保成焦點

親子玩中學防災左鎮消防分隊用「細水霧」灌溉防災新觀念

林岱樺造勢晚會教「民調電話答28歲」　對手反應曝

前瞻停車場進度全國之冠　侯友宜：核定27案已完成19案

新北影響力分享會登場　10位傑出人物照亮城市

更多熱門

相關新聞

新北16運動中心推「買千送千、買萬送萬」

新北16運動中心推「買千送千、買萬送萬」

普發萬元即將入帳，怎麼花最聰明、最有感？來新北市運動中心就對了！新北市體育局邀你把錢花在最值得的地方──就是投資自己、投資健康！從2025年11月12日到12月31日止，新北市16座國民運動中心聯手推出超狂優惠「買千送千、買萬送萬」，正式開跑！現金加倍放大、健康加碼回饋，錯過真的會捶心肝！

新北貢寮田寮洋生態旅行　探訪368種鳥類秘境

新北貢寮田寮洋生態旅行　探訪368種鳥類秘境

新北凝聚都市原民力量　侯友宜：讓政策更貼近族人需求

新北凝聚都市原民力量　侯友宜：讓政策更貼近族人需求

新北社區照顧關懷據點成果展　侯友宜：打造世代共融城市

新北社區照顧關懷據點成果展　侯友宜：打造世代共融城市

前瞻停車場進度全國之冠　侯友宜：核定27案已完成19案

前瞻停車場進度全國之冠　侯友宜：核定27案已完成19案

關鍵字：

新北市醫療公益獎

讀者迴響

熱門新聞

黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動

快訊／E級護理女神猝死！　驚傳黃明志在場涉毒被逮

快訊／道奇世界大賽二連霸

護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品

「護理師女神」謝侑芯飯店浴缸昏迷！黃明志CPR搶救不治

CNN揭台灣宴請美官員竟「無1人出席」！　引發外交焦慮

鄭家純親解「月子中心業配」階級內幕！

「華城殺人魔」李春才姦殺14人性侵30人　前妻首現身：為何沒殺我

衛星照曝蘇丹慘況！叛軍屠殺　活人所剩無幾

快訊／新竹特斯拉撞上2行人　命危搶救中

范姜彥豐最新反擊粿粿　律師揭「3人難得共識」

范姜彥豐哥哥是牙醫！　兄弟高顏值同框照曝光

孩子哭范姜卻戴耳機　網挖2年前影片曝真相

快訊／8級強風來了　今雨區擴大

王子粿粿爆不倫代言又掉1個！品牌方宣布「合作關係結束」

更多

最夯影音

更多
粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害
GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面