新北第13屆醫療公益獎　3醫院25醫事人員獲殊榮

▲侯友宜出席新北第13屆醫療公益獎，表揚3家永續醫院及25位表現卓越的醫事人員。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（2日）在市府舉辦新北市第13屆醫療公益獎頒獎典禮，新北市長侯友宜親自頒獎，表揚3家永續醫院及25位表現卓越的醫事人員。他致詞時表示，新北市有全國最多的404萬人口，約僅有1萬1,000名醫師及8,000多名醫事人員，工作負擔跟壓力非常重，感謝他們努力守護新北市民，讓大家都能平安健康。

侯友宜說，這次共有68位（家）的醫事人員及醫院報名，從中選出最優秀的人員及3家醫院。得獎者主要在弱勢族群、偏鄉照顧、社區服務上都有傑出表現；另外也有一些特殊奉獻，像是讓醫療「公平可近」、資源「永續發展」，智慧化管理等，讓新北市的醫療體系更堅韌。

▲新北市政府2日舉辦第13屆醫療公益獎。

今年受提名角逐醫療公益獎各獎項傑出的醫師、醫事人員及醫院共有72件，由評審委員會採書審、初審及決審三階段，經過3小時嚴謹且激烈的討論，共有25位優秀人員及3家醫院脫穎而出

本屆獲獎者中，身為臨床心理師的江垂南主任尤具代表性，他投入精神與心理衛生工作逾30年，特別關注弱勢兒童與青少年創傷復原議題，並致力於協助社工、生輔員等第一線人員建立與兒少間良好的關係。另外，烏來衛生所的温傑主任，身為原住民的他積極導入「文化安全」理念，將原住民族文化作為醫療照護的一環，致力為原住民族打造更健康、更有尊嚴的醫療環境。

衛生局表示，近年來新北市積極推動「永續醫院」理念，越來越多醫療機構投入減碳節能、智慧管理、病人安全與員工友善設計等行動。未來將持續推動智慧醫療、社區整合照護與永續營運，打造更安全、智慧、綠色的醫療環境，讓新北成為兼具公益與永續的健康標竿城市。

▲侯友宜感謝醫師及醫事人員守護新北市民健康。