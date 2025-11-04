　
生活

準鳳凰最新3路徑可能　關鍵北轉1走向「全台有感」

▲▼準鳳凰颱風 。（圖／中央氣象署）

▲準鳳凰未來北轉時間點為關鍵 。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

關島附近的熱帶性低氣壓即將成颱，中央氣象署表示，預計明天（5日）清晨今年第25號颱風「鳳凰」將生成，並於周末抵達菲律賓附近，可能增強為中度颱風，11、12日（下周二、三）最接近台灣。氣象專家分析，「準鳳凰」未來走向有3種路線，其中一種可能貼著台灣往東北移動，對台灣影響最劇烈，全台都有感。

氣象署稍早預報，熱帶性低氣壓TD29明晨至上午可能增強為輕度颱風鳳凰，路徑偏西北西，周末到達菲律賓東南方海面，過程中可能增強至中颱下限，11、12日最接近台灣，其接近程度與北轉時間點有關，可再觀察。

▲▼準鳳凰颱風 。（圖／中央氣象署）

▲鳳凰颱風即將生成 。

根據氣象署今晚8時最新路徑預報，TD29未來12小時持續增強，未來5天走向基本上往西行，並且最快明天就可能成颱「鳳凰」，來到呂宋島東方海域時，其7級暴風半徑估達250公里，並有北轉的跡象。

民間氣象愛好「台灣颱風論壇」分析，未來5天在高壓穩定導引之下，準鳳凰將朝西移動，並在10日（下周一）抵達菲律賓東部海域時，高壓開始減弱，此時路徑開始充滿變數，目前有3種可能性，第一種「高壓減弱慢」，對台灣影響最大，颱風將穿越呂宋島後進入巴士海峽或東沙島海域才轉向，並貼著台灣往東北移動，此路線對台灣影響最劇烈，全台都有感。

第二種則是「高壓減弱快」，颱風在抵達菲律賓前大角度轉向，通過台灣東部外海，此路線對台灣影響相對輕微許多。最後第三種「高壓強盛」，颱風穿越菲律賓呂宋島後，繼續往中國華南前進，此路線對台灣影響較小，但可能要注意共伴效應。至於會是何種情境變數還很大，9至10日（周日至下周一）是關鍵。

▼準鳳凰未來5天一路向西 。（圖／NCDR、中央氣象署）

▲▼ 。（圖／NCDR）

▲▼ 準鳳凰颱風 。（圖／中央氣象署）

