鳳凰颱風估明天清晨生成　下周還有東北季風報到

▲熱帶性低氣壓TD29。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

熱帶性低氣壓TD29預計明天清晨增強為鳳凰颱風，周末抵達菲律賓附近，可能增強為中度颱風，下周二、周三最接近台灣。明天水氣減少，北部、東半部及恆春半島有零星降雨，周五起回暖轉乾，但下周又有另一波東北季風南下。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，熱帶性低氣壓TD29明天清晨至上午可能增強為輕度颱風鳳凰，路徑偏西北西，周末到達菲律賓東南方海面，過程中可能增強至中颱下限，下周二至周三最接近台灣，其接近程度與北轉時間點有關，可再觀察。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

黃恩鴻表示，明天東北季風持續影響，但少了華南雲雨區，水氣減少，北部、東半部及恆春半島有零星降雨，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭降雨持續，中南部可見陽光。周四東北季風減弱，清晨各地偏涼，白天溫度回升，桃園以北、宜花地區有局部短暫雨，台東及恆春為零星雨，其他地區多雲到晴。

黃恩鴻指出，周五至下周日白天各地多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有零星短暫雨，天氣最穩定。下周日晚間下一波東北季風增強，北部及東北部水氣增加，北部、宜蘭有局部短暫雨，花東及恆春半島為零星短暫雨，周二可能也會受熱帶系統影響。

溫度方面，他表示，今、明天北部及宜花整天溫度都在20至24度，其他地區低溫21至23度，高溫28至30度。周四起溫度回升，全台高溫都有30度左右，低溫22至24度。下周一北台灣又會降溫，高溫僅剩23至24度，低溫21至22度。