國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

海鷗颱風強襲菲律賓！　逾15萬人撤離「多地淹水」已釀1死

▲▼颱風海鷗（Kalmaegi）登陸菲律賓，東南部各省超過15萬人提前撤離。（圖／達志影像／美聯社）

▲颱風海鷗來襲，菲律賓民眾提前撤離。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

颱風海鷗（Kalmaegi）登陸菲律賓，東南部各省超過15萬人提前撤離，目前多座城市傳出淹水災情，並且已有1人通報死亡。

abs-cbn、美聯社等外媒報導，海鷗持續風速達時速150公里，陣風高達時速205公里，迄今已在南萊特省（Southern Leyte）、宿霧省（Cebu）和西內格羅斯省（Negros Occidental）完成了3次登陸，最新資訊顯示位於西內格羅斯省薩蓋市（Sagay）附近，預計5日深夜或6日凌晨脫離菲律賓責任區。

▲▼颱風海鷗（Kalmaegi）強襲菲律賓。（圖／翻攝pagasa）

▲菲律賓氣象局預測海鷗路徑。（圖／翻攝pagasa）

當局警告慎防豪雨、破壞性強風及高達3公尺的暴潮。官員托雷-奧榮（Dela Torre-Orong）指出，多座城市傳出淹水災情，包括達瑙市（Danao City）、曼達維市（Mandaue City）、宿霧市（Cebu City）等地，「許多人已經爬到屋頂上」。

此外，米沙鄢（Central Visayas）一名52歲居民不幸喪命，截至4日上午不到10個地方政府通報斷電，主因是電線桿倒塌，沒有土石流通報。

民防管理署署長亞歷杭德羅四世（Bernardo Rafaelito Alejandro IV）表示將近15.6萬人從東南部各省提前撤離，海岸警衛隊與各搜救單位都進入戒備狀態，渡輪和漁船嚴禁出海，近100個港口超過3500名乘客和貨車司機滯留，多個國內航班也被迫取消。

▲▼颱風海鷗（Kalmaegi）登陸菲律賓，東南部各省超過15萬人提前撤離。（圖／臉書Philippine Coast Guard）

▲菲律賓海岸警衛隊協助居民撤離。（圖／臉書Philippine Coast Guard）

值得關注的是，中部宿霧省仍未從9月30日規模6.9強震中復原，如今又面臨颱風威脅，光是該省就有超過10萬人被迫遷移。民防辦公室指出，住在臨時帳篷的災民將移往更堅固的避難所。

菲律賓平均每年遭遇20個颱風和暴風雨，菲律賓氣象局（PAGASA）專家瓦里拉（Charmaine Varilla）向《法新社》提到，海鷗剛好是今年影響該國的第20個颱風，預計到年底可能還有至少「3到5個」風暴來襲。

