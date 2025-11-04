鳳凰颱風最快今天生成　下周不排除以「中颱等級」接近台灣

記者周湘芸／台北報導

熱帶性低氣壓TD29最快今天形成輕度颱風「鳳凰」，移動過程可能再增強為中度颱風以上等級，下周不排除接近台灣。今天持續受東北季風及華南雲雨區影響，北部及東半部持續有降雨，宜蘭及台北山區有較大雨勢，預計周四逐漸趨緩。

▲熱帶性低氣壓TD29最快今天形成輕度颱風「鳳凰」。（圖／氣象署提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

中央氣象署簡任技正伍婉華表示，海鷗颱風已經登陸，未來往南海移動，對台灣沒有影響。至於鵝鑾鼻東南東方3千多公里的熱帶性低氣壓TD29，今、明天將形成輕度颱風，周日逐漸朝菲律賓東北方向移動，後期路徑還有不確定性，也不排除接近台灣，且移動過程中，強度也有機會達到中度颱風以上等級。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

伍婉華指出，今、明天持續受東北季風影響，今天加上華南雲雨區雲系移入，中部以北雲量多，北部及東半部有雨，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區整天有斷斷續續降雨，宜蘭及台北山區有較大雨勢，金門、馬祖、北部其他地區、中南部山區及東部有零星降雨。

伍婉華表示，明天北部、東半部有局部零星雨，中南部山區為午後陣雨。周四東北季風減弱，降雨趨緩，桃園以北、東半部有零星短暫降雨，其他地區多雲到晴。周五至周末天氣穩定，基隆北海岸、東半部、恆春及大台北山區有局部短暫零星雨，午後中南部山區為短暫降雨，其他地區多雲到晴。下周一另一波東北季風增強，北部及東半部降雨機率增加。

溫度方面，她表示，今天清晨金門及馬祖低溫僅15、16度，本島最低溫在花蓮17.5度，西半部、東北部及東部18度，白天馬祖高溫約18度，金門、澎湖、北部、東北部及東部23至24度，中南部29至30度。明天溫度逐漸回升，周五至周末馬祖高溫23度，北部及花東28至29度，中南部31至32度。下周一另一波東北季風影響再降溫。

另外，她也說，今、明天台南以北、屏東、綠島、蘭嶼、澎湖、金門及馬祖有平均風力6級、陣風8級；花東沿海、綠島、蘭嶼也有長浪發生，提醒民眾留意。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）