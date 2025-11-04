立院女將全武行續燒！陳玉珍等4人願和解　陳培瑜拒絕：絕對不和解

▲民進黨團書記長陳培瑜（中）重申，絕對不會和解。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

陳玉珍等5名在野陣營女立委，被控去年（2024年）底，在立法院議場內對林宜瑾、陳培瑜2位民進黨女立委動粗，涉犯重傷害未遂、傷害等罪嫌，台北地院3日審理，陳玉珍5人均辯稱為救人而抬人、沒打人或踹人，陳並聲請重新勘驗事發影片證明對方說謊，但她願試談和解，「不要增加法院負擔」。對此，陳培瑜今（4日）重申，「我絕對不會和解」。

陳培瑜今（4日）上午表示，非常開心看到她們都願意出庭面對自己犯下的過錯，但她們打人施暴在先，扭曲事實在後，現在不願意承認自己的過錯，「既然要和解，就代表她們可能覺得自己有錯」，既然有錯，就要好好面對。

陳培瑜重申，她個人的司法案件，「我絕對不會和解」。

立法院去年12月20日上午開會表決《憲法訴訟法》、《公職人員選舉罷免法》等修正案，朝野立委都派女將爭搶主席台，林宜瑾與陳培瑜緊抓主席台桌緣趴著不退讓，先後遭外號「金門坦克」的國民黨立委陳玉珍抱走或拽開。

林宜瑾與陳培瑜倒地掛彩，提起本件自訴指控陳玉珍對她們又拉又摔，還穿鋼頭鞋踹傷她們，而國民黨立委翁曉玲、邱若華、徐巧芯及民眾黨立委林憶君，分別從旁協助壓制她們、任由陳玉珍攻擊，5人均涉犯重傷害未遂、傷害等罪嫌。

北院今年6月勘驗事發時6段媒體或綠營拍攝影片，林宜瑾與陳培瑜親自出庭，法官與雙方律師估算陳玉珍踹林2人共9腳，5被告立委當時都沒出庭，11月3日為更換法官後更新程序首度開庭。

陳玉珍等5名被告到場均辯稱事發當下因陳玉珍遭陳培瑜跌坐壓住身體、糾纏難分，後方還有其他立委想衝撞擠入，2人恐被踩踏，陳培瑜不肯聽勸起身，於是一起抬起她，遠離滿布傾倒椅子、碎玻璃等障礙物的危險地點，是保護對方而非傷害對方。

法官也詢問雙方有無意願和解，除了徐巧芯無意願外，陳玉珍、翁曉玲、邱若華與林憶君都有意願。法官諭知明年（2026年）1月19日下午重新勘驗影片，請雙方本人都到庭，希望一次搞定，待合議庭評議決定傳喚哪幾位證人，暫定明年3月初續審。