考慮「換駐美代表」拉攏川普圈子？　林佳龍否認：美處功能發揮很好

▲外交部長林佳龍。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

據《CNN》報導，多名消息人士指出，政府內部正考慮召回現任駐美代表俞大㵢，改派一位政治手腕更靈活的外交官，加強與川普圈子的有效互動。國民黨立委徐巧芯質詢時也關注此議題，對此，外交部長林佳龍今（30日）回應，「我們並沒有啟動任何要調整的程序，目前美處功能也發揮得很好」。

美國總統川普與中國國家主席習近平今在南韓舉行川習會，成為全球矚目的焦點。根據《CNN》報導，美方高層官員雖認為川普不太可能在會談中被迫表態反對台灣獨立，但川普拒絕排除讓台灣成為美中貿易談判籌碼的可能性，因此讓台北當局產生擔憂，害怕美方立場可能有所動搖。多名消息人士則指出，台灣有意改派駐美代表，加強與川普圈子的有效互動。

面對中美兩面夾擊，台灣正重新思考外交布局。據報導，總統賴清德承諾增加國防預算，同時檢視駐美人事布局。部分人士透露，政府內部正考慮召回現任駐美代表俞大㵢（Alexander Yui），改派一位政治手腕更靈活的外交官。有美方官員私下指出，雖然俞獲得部分白宮人士支持，但「他缺乏與川普圈子打交道的政治能量」，未來人事變動仍可能牽動美台關係走向。

立法院外交及國防委員會今邀集外交部、經濟部、陸委會、國安局、法務部、法務部調查局進行「我國參與2025年度『亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議』的任務及目標」和「中共對台進行長臂管轄、跨境鎮壓及我國相關應處」報告，國民黨立委徐巧芯質詢時，關心台美關係在川習會後掌握如何？是否會召回現任駐美代表、更換人選？

對此，林佳龍回應，針對最近幾件事，包括APEC或川習會等，台美政府間溝通管道很暢通，也很順利在進行。至於駐美部分，「我們並沒有啟動任何要調整的程序，目前美處功能也發揮得很好」。

徐巧芯追問，所以沒有打算召回俞大㵢？林佳龍說，「目前沒有」。