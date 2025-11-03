　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國防預算占GDP5%不合理！　徐巧芯「怕您不會算」給答案

▲徐巧芯。（圖／記者湯興漢攝）

▲徐巧芯。（圖／記者湯興漢攝）

記者張靖榕／綜合報導

國民黨主席鄭麗文在上任前受訪時稱，自己並未放棄以武力保衛台灣的決心，但也質疑「全世界哪個國家願意GDP 5％花在國防預算？」此話一出，引發反彈。有網友指出，俄羅斯、以色列的國防支出就超過5％。對此，藍委徐巧芯昨晚在社群平台回應，若台灣真的編列國防預算達GDP 5%，勢必造成排擠效應。

徐巧芯表示，若國防預算達GDP 5％，約為1.3兆元，是現行預算的兩倍，將占總預算45％，其餘如社福、教育、衛生、交通等所有支出僅剩55％，必然被擠壓。她強調，總預算有限，不能讓國防支出影響政府效能與民眾生活。

徐巧芯指出，若以GDP 3％編列國防預算，約為8100億元，占總預算不到3成，尚屬合理。以美國為例，國防支出約占3.3％，南韓也僅2.8％左右，皆未達5％。

對於部分國家國防開支超過5％，徐巧芯指出，這些多是處於戰爭狀態的國家，無法作為台灣參考對象；若比照「有衝突風險但多年無實際戰事」的國家，其國防支出普遍低於GDP 3％。

針對部分美方人士認為台灣應拉高至GDP 10％，徐巧芯直言，這將使國防預算達2.7兆元、占總預算90％，其餘支出僅剩10％，這種比例只有二戰末期曾出現過。

10/31 全台詐欺最新數據

