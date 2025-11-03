　
政治

台中市府擅闖豬場清消　綠黨團轟害死全台豬農：要台中市長幹嘛？

▲▼民進黨立院黨團於黨團記者室召開「萬聖節早已結束 盧媽媽鬼故事不斷」記者會，立委鍾佳濱、陳培瑜出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨團召開「萬聖節早已結束 盧媽媽鬼故事不斷」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

台中爆發非洲豬瘟，原訂7日有望解除全國禁宰禁運令，但台中市府卻在關鍵時刻擅闖案場清消，恐影響採樣準確度，農業部長陳駿季更砲轟「魯莽、自走砲」。對此，民進黨發言人吳崢今（3日）痛批，台中市政螺絲掉滿地，請台中市長盧秀燕好好承擔市長應盡的責任。民進黨團書記長陳培瑜也痛批，該做的不做，不該做的拚命做，害死全台灣豬農、全台灣人民和所有豬肉產製加工周邊商品、攤販小店。

非洲豬瘟中央災害應變中心原訂今（3日）至染疫梧棲案場採樣檢測，不料台中市政府2日未告知前進應變所，擅自前往消毒，恐怕影響後續防疫進度。指揮官陳駿季痛批此舉魯莽，更呼籲防疫中央與地方合作，不是自走砲。

民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜今上午召開「萬聖節早已結束 盧媽媽鬼故事不斷」記者會。鍾佳濱表示，昨日竟傳出台中市府早不去、晚不去，居然在昨日中央農業部已出動化學兵，將案場完整清消後，又有台中市府的人跑去做清消，造成7日解封日在今日採檢可能出現「偽陰性」，有礙未來對疫情疫調和疫情控制的研判。萬一延宕解封，豬農損失誰買單？「盧媽媽，妳要怎麼來面對？」

陳培瑜說，更荒謬的是，從一開始盧秀燕一直推卸給基層工作人員，到昨日問她為何跑去清消，甚至說是動保處的人自己擅自做決定，「那我們要妳這個台中市長做什麼？」該做的不做，不該做的拚命做，害死全台灣豬農、全台灣人民和所有豬肉產製加工周邊商品、攤販小店。

陳培瑜痛批，所有跟豬肉產業有關的人，在這10幾天被盧秀燕害得心裡上上下下，完全不知道下一步該怎麼辦，國民黨又積極丟包、甩鍋給中央，非常荒謬。「拜託盧媽媽市長，請做該做的事情，停止做荒謬的事情，停止屠害全台灣所有跟豬農有關的所有產業，還有所有人民」。

針對豬農損失，鍾佳濱提到，民進黨團不斷接到相關產業反映。事實上，上週農業部已聯手經濟部針對相關產業衝擊進行多元方案，包括傳統豬肉攤有每日營業額損失補助，拍賣場、承銷商在禁宰、禁運的營業損失。對豬農本身，尤其是改用飼料，或豬隻不能出運要額外增加的飼料費用等，農業部都有安排補助措施。連運豬車司機也反映這10幾天沒工作做，營損是否可由政府支持？

鍾佳濱說，解封若因此延宕，這些豬農、拍賣場、承銷商、運豬車司機到傳統市場的豬肉庫，這些損失是否要盧媽媽出來面對？遇到這樣的台中市府，如同自走砲、作為魯莽外，相關產業損失更讓人感到憤慨。

▼民進黨發言人吳崢。（圖／民進黨提供）

▲▼民進黨發言人吳崢、基隆市議員鄭文婷今（3日）上午召開「違法送市產？謝國樑停止市政大樓合建都更！」記者會。（圖／民進黨提供）

此外，民進黨發言人吳崢在黨中央記者會後也表示，台中市政府已經承認，這是不應該發生的錯誤。非洲豬瘟疫情當前，全國都希望中央地方通力合作，「我們也不會認為說，是不是你台中市府故意要扯後腿、搗蛋？」但必須說，從整個非洲豬瘟疫情爆發到現在，包含獸醫前前後後有幾個人搞不清楚、化製單有塗改跡象，這次清消作業台中市府一直沒有辦法確實完成，甚至發生不應該進入案場的時間，有人錯誤理解指令跑進去。

吳崢批評，台中市府讓全國人民感受到的，真的是市政螺絲掉滿地，希望盧秀燕能好好承擔起市長應盡的責任確實督導台中市府底下各個單位，不要再發生這種看起來像是扯後腿，不應該發生的低級錯誤，全國人民現在最關心的是防疫作為能不能落實，有沒有機會在11月6日後把豬隻禁宰禁運禁令解除。

民進黨立委、台中市長參選人何欣純則透過自錄影片表示，在這防疫的最關鍵的時間點，台中市政府犯了這麼低級的錯誤，全民傻眼，尤其台中市政府這種行為影響了採檢以及未來解封的時間，「我們都在跟時間賽跑，要想想這影響了多大的豬肉產業以及民生經濟」，盧市長必須要向國人交代清楚。

▼民進黨立委、台中市長參選人何欣純。（圖／立委何欣純國會辦公室提供）

▲▼民進黨立委、台中市長參選人何欣純。（圖／立委何欣純國會辦公室提供）

台中縱火嫌「正面曝光」！17歲少女葬身火窟

台中縱火嫌「正面曝光」！17歲少女葬身火窟

台中市烏日區五光路一處民宅今(3日)凌晨2時許傳出火警，造成17歲女兒死亡、50歲母親吳婦重傷。警方調查，涉嫌縱火的許姓男子(64歲)因偷竊內衣褲遭逮，導致屋主拒絕續租要求其搬離，許疑似因此懷恨在心，3日凌晨駕車以倒車方式衝撞、並縱火釀成慘劇。稍早許嫌在警方的戒護下走出醫院，面對媒體詢問為何縱火均不發一語。

台中男縱火害母女1死1重傷　畏罪吸瓦斯罐

台中男縱火害母女1死1重傷　畏罪吸瓦斯罐

台中租客惡行一籮筐！　剪斷監視器縱火害命

台中租客惡行一籮筐！　剪斷監視器縱火害命

裝年輕稱28歲未必有用！　民進黨揭民調加權機制

裝年輕稱28歲未必有用！　民進黨揭民調加權機制

即／17歲高二女學生惡火罹難　校方哀慟　

即／17歲高二女學生惡火罹難　校方哀慟　

盧秀燕台中非洲豬瘟何欣純吳崢鍾佳濱陳培瑜

