66架F-16V軍購案0交機　民進黨團：照契約走！貨沒到手不會付錢

政治 政治焦點 國會直播 專題報導

66架F-16V軍購案0交機　民進黨團：一切照契約走！貨沒到手不會付錢

▲▼民進黨立院黨團於黨團記者室召開「萬聖節早已結束 盧媽媽鬼故事不斷」記者會，立委鍾佳濱、陳培瑜出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

我國編列2472億2883萬元向美採購66架F-16V BLK70型戰機，依規劃應於明年底前全數交機，然而至今交機數量仍為0。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（3日）表示，對美軍購一切照契約走，「貨沒到手，不會付錢」，就這麼簡單明瞭，台灣要增強自我防衛能力，對外要提升軍購，同時也會要求行政部門落實預算執行，強化自己的國防實力，才能換得真和平。

民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜今（3日）上午召開「萬聖節早已結束 盧媽媽鬼故事不斷」記者會，並於會後回應輿情。針對F-16V戰機交機數量為0，在野質疑被美方坑，鍾佳濱表示，有關對美軍購，一切照契約走，「貨沒到手，不會付錢」。

陳培瑜則說，國民黨主席鄭麗文曾在公開場合表示，不放棄以武力保衛台灣，但她同時又說，不支持提高國防預算，這是什麼神邏輯？恐怕只有鄭麗文自己明白。當國民黨唱衰台灣國防、抵制台灣增加國防預算時，總統賴清德已在成立M1A2T戰車成軍時，在公開場合表達，「只有實力才能帶來真和平」，也只有這個實力可以獲得更多國際民主友人支持，呼籲鄭麗文一起支持台灣國防預算。

陳培瑜也反問鄭麗文，「妳要認賊作父嗎？」要支持當年共產黨在中國跟國民黨政府內戰時的「小米加步槍」策略嗎？要國防走倒退嗎？鄭麗文要不要公開回應，「妳要台灣的馬兒好，又要馬兒不吃草」，這到底是什麼樣的黨主席才能說出這樣的話？很難不讓人懷疑，「妳就是中共在台灣的代言人」，呼籲鄭麗文必須說清楚，國民黨團對台灣國防預算立場到底是什麼？國民黨又想站在什麼立場？

最後，鍾佳濱也重申，強化國防，對外軍購照契約走，貨沒到手不會付錢，就這麼簡單明瞭，台灣要增強自我防衛能力，對外要提升軍購，同時也會要求行政部門落實預算執行，強化自己的國防實力，才能換得真和平。

11/01 全台詐欺最新數據

國民黨副主席蕭旭岑今（3日）受訪表示，民進黨操作「中國人」這個議題將國民黨困住，他們把政治與文化混為一談，試圖讓大家誤以為「只要我說我是中國人，就代表我認同中華人民共和國」，但這是不對的，因為在政治上，台灣與中國的確存在歧異，但在文化、血緣、歷史上，「我們就是中國人！」館長代表真正的主流民意。

F-16V戰機鄭麗文鍾佳濱陳培瑜

