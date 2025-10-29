憂沈伯洋在第三國被中共抓！民進黨團批跨國鎮壓　籲朝野團結反制

▲民進黨團召開「譴責中共 對台威嚇變本加厲 鎖定公民跨境鎮壓 」記者會。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

中國重慶市公安局昨發布警情通報，指民進黨立委沈伯洋建立黑熊學院等從事分裂國家犯罪活動，決定依法追究其刑事責任。對此，民進黨團今（29日）召開記者會聲援沈伯洋，痛批中共這是赤裸裸的「跨國鎮壓」，意圖製造寒蟬效應，中共目標已從公職人員擴大到公民團體、個人，呼籲朝野應一同團結反制，因為「現在不行動，下一個可能就是你」。

民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副幹事長范雲、副書記長林月琴今（29日）上午召開「譴責中共 對台威嚇變本加厲 鎖定公民跨境鎮壓 」記者會。

鍾佳濱指出，中共依據其「懲獨22條」，對我國立法委員沈伯洋立案，甚至可進行缺席審判並發布通緝，是典型的威嚇手段，也是將台灣視為其國內管轄的一部分，意圖極為荒謬可笑。台灣從不在中華人民共和國的管轄範圍內，這種作法與其在香港的手段如出一轍，是企圖透過司法威嚇，讓他鎖定的對象心生恐懼。

陳培瑜則引述國際案例指出，中共長臂管轄早已屢見不鮮，從美國FBI在曼哈頓唐人街拉麵店2樓查獲「秘密警察局」，到瑞典籍香港銅鑼灣書店股東之一桂民海在泰國遭擄走都是如此，儘管瑞典外交部公開要求中國放人，但中國卻完全不理會，照做他們要做的事情，愛關就關、愛問就問，且不公開、不透明。

陳培瑜認為，中共行徑之後只會越來越嚴重，儘管目前看似僅針對沈伯洋，但她認為是針對全台灣2300萬人，更不要講如果你本人甚至家人、親友在中國當地或有任何業務往來，「我不知道這些人會不會變成他們在台灣可以遙控的一份子」，伸一隻手到台灣來，抓走任何想要抓的人。

「在海外做這樣的事情對中國來說一點都不陌生」，陳培瑜指出，沈伯洋先前說過，國會外交是非常重要的業務，若沈伯洋到國外進行任何國會外交時，有沒有可能像桂民海般當場被抓走？「我們完全沒有辦法想像，我們也不敢想像」。

范雲則說，「跨國鎮壓」是指外國政府跨越邊境或國界，利用網路抹黑、跟蹤騷擾、威脅恐嚇、暴力，也包含威脅家人朋友，甚至公開懸賞，利用法律手段通緝、打壓該政府眼中的異議人士，已經有非常多民主國家開始對「跨國鎮壓」關注且實質採取行動。

范雲說，此次鎮壓目標不僅是沈伯洋，更包含其創辦的「黑熊學院」，顯示中共要製造寒蟬效應，讓人噤聲，中共針對範圍更從過去的公職人員，延伸到公民團體，藉此讓公民本身感到擔心害怕，而從跨國研究中可得知，網路攻擊的下一步就是實質的人身攻擊。

范雲舉例，美國自由之家研究顯示，中共正進行全球最複雜、最廣泛、最全面的跨國鎮壓行動。過去10年間全球有1200多起跨境鎮壓實質發生的案件，其中就有300件是來自中共。她今年暑假非常榮幸參加美國國會跨黨派提出的「跨國鎮壓政策法案」聽證會，這是第一次有台灣國會議員在美國國會作證，分享包括副總統蕭美琴在捷克險遭撞的事與沈伯洋被證實在網路上遭中共攻擊。

范雲指出，加拿大去年已通過反外國干涉法，將外國勢力影響下的恐嚇、威嚇或暴力行動定為加拿大政府要處理的犯罪行為；英國國會也邀請跨國鎮壓的受害者出席聽證會，要求政府明確定義受害者通報機制，並完善數據和蒐集監測機制，這些都是跨黨派國會議員一同努力的，她本身也有參與台灣為會員國的全球最大跨國國會議員聯盟IPAC，針對中國的跨國鎮壓發表譴責聲明，而歐洲議會、美國、加拿大、英國國會都發過相關的聲明，呼籲台灣國會跨黨派應一起行動反制，「因為現在不行動，下一次可能就是你」，不只是保護所有從事公職的人，更是保護每一個公民。

林月琴則舉台灣NGO工作者李明哲、八旗文化總編輯富察等案例，他們的起訴和核心證據都是在台灣發表網路言論，「連在台灣發表的言論都要被到中國的時候被審核嗎？這不是司法，而是以法之名來箝制言論自由」。沈伯洋案例也是同套邏輯，就是北京把台灣主權和人權自由當成其內政審查，試圖讓我們在台灣也噤聲，「台灣人的言論不需要北京批准，台灣的主權也不容跨界侵犯」。

鍾佳濱表示，儘管沈伯洋人不在中國，但也不在台灣，的確有可能在第三國遭中共長臂管轄、跨境鎮壓。不要忘了，沈伯洋現在是立法委員，立法院113位立委都經常到其他國家進行國會外交，都可能遭到這樣的威嚇，因此要正告藍白，這不是立委個人的事情，這是國會整體的事，如果藍白認為現在認為事不關己，下一個就是你。