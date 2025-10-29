　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

憂沈伯洋在第三國被中共抓！民進黨團批跨國鎮壓　籲朝野團結反制

▲▼立法院民進黨團召開「譴責中共 對台威嚇變本加厲 鎖定公民跨境鎮壓 」記者會，立委林月琴、陳培瑜、鍾佳濱、范雲出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨團召開「譴責中共 對台威嚇變本加厲 鎖定公民跨境鎮壓 」記者會。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

中國重慶市公安局昨發布警情通報，指民進黨立委沈伯洋建立黑熊學院等從事分裂國家犯罪活動，決定依法追究其刑事責任。對此，民進黨團今（29日）召開記者會聲援沈伯洋，痛批中共這是赤裸裸的「跨國鎮壓」，意圖製造寒蟬效應，中共目標已從公職人員擴大到公民團體、個人，呼籲朝野應一同團結反制，因為「現在不行動，下一個可能就是你」。

民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副幹事長范雲、副書記長林月琴今（29日）上午召開「譴責中共 對台威嚇變本加厲 鎖定公民跨境鎮壓 」記者會。

鍾佳濱指出，中共依據其「懲獨22條」，對我國立法委員沈伯洋立案，甚至可進行缺席審判並發布通緝，是典型的威嚇手段，也是將台灣視為其國內管轄的一部分，意圖極為荒謬可笑。台灣從不在中華人民共和國的管轄範圍內，這種作法與其在香港的手段如出一轍，是企圖透過司法威嚇，讓他鎖定的對象心生恐懼。

▲▼立法院民進黨團召開「譴責中共 對台威嚇變本加厲 鎖定公民跨境鎮壓 」記者會，立委林月琴、陳培瑜、鍾佳濱、范雲出席。（圖／記者湯興漢攝）

陳培瑜則引述國際案例指出，中共長臂管轄早已屢見不鮮，從美國FBI在曼哈頓唐人街拉麵店2樓查獲「秘密警察局」，到瑞典籍香港銅鑼灣書店股東之一桂民海在泰國遭擄走都是如此，儘管瑞典外交部公開要求中國放人，但中國卻完全不理會，照做他們要做的事情，愛關就關、愛問就問，且不公開、不透明。

陳培瑜認為，中共行徑之後只會越來越嚴重，儘管目前看似僅針對沈伯洋，但她認為是針對全台灣2300萬人，更不要講如果你本人甚至家人、親友在中國當地或有任何業務往來，「我不知道這些人會不會變成他們在台灣可以遙控的一份子」，伸一隻手到台灣來，抓走任何想要抓的人。

「在海外做這樣的事情對中國來說一點都不陌生」，陳培瑜指出，沈伯洋先前說過，國會外交是非常重要的業務，若沈伯洋到國外進行任何國會外交時，有沒有可能像桂民海般當場被抓走？「我們完全沒有辦法想像，我們也不敢想像」。

▲▼立法院民進黨團召開「譴責中共 對台威嚇變本加厲 鎖定公民跨境鎮壓 」記者會，立委林月琴、陳培瑜、鍾佳濱、范雲出席。（圖／記者湯興漢攝）

范雲則說，「跨國鎮壓」是指外國政府跨越邊境或國界，利用網路抹黑、跟蹤騷擾、威脅恐嚇、暴力，也包含威脅家人朋友，甚至公開懸賞，利用法律手段通緝、打壓該政府眼中的異議人士，已經有非常多民主國家開始對「跨國鎮壓」關注且實質採取行動。

范雲說，此次鎮壓目標不僅是沈伯洋，更包含其創辦的「黑熊學院」，顯示中共要製造寒蟬效應，讓人噤聲，中共針對範圍更從過去的公職人員，延伸到公民團體，藉此讓公民本身感到擔心害怕，而從跨國研究中可得知，網路攻擊的下一步就是實質的人身攻擊。

范雲舉例，美國自由之家研究顯示，中共正進行全球最複雜、最廣泛、最全面的跨國鎮壓行動。過去10年間全球有1200多起跨境鎮壓實質發生的案件，其中就有300件是來自中共。她今年暑假非常榮幸參加美國國會跨黨派提出的「跨國鎮壓政策法案」聽證會，這是第一次有台灣國會議員在美國國會作證，分享包括副總統蕭美琴在捷克險遭撞的事與沈伯洋被證實在網路上遭中共攻擊。

范雲指出，加拿大去年已通過反外國干涉法，將外國勢力影響下的恐嚇、威嚇或暴力行動定為加拿大政府要處理的犯罪行為；英國國會也邀請跨國鎮壓的受害者出席聽證會，要求政府明確定義受害者通報機制，並完善數據和蒐集監測機制，這些都是跨黨派國會議員一同努力的，她本身也有參與台灣為會員國的全球最大跨國國會議員聯盟IPAC，針對中國的跨國鎮壓發表譴責聲明，而歐洲議會、美國、加拿大、英國國會都發過相關的聲明，呼籲台灣國會跨黨派應一起行動反制，「因為現在不行動，下一次可能就是你」，不只是保護所有從事公職的人，更是保護每一個公民。

▲▼立法院民進黨團召開「譴責中共 對台威嚇變本加厲 鎖定公民跨境鎮壓 」記者會，立委林月琴、陳培瑜、鍾佳濱、范雲出席。（圖／記者湯興漢攝）

林月琴則舉台灣NGO工作者李明哲、八旗文化總編輯富察等案例，他們的起訴和核心證據都是在台灣發表網路言論，「連在台灣發表的言論都要被到中國的時候被審核嗎？這不是司法，而是以法之名來箝制言論自由」。沈伯洋案例也是同套邏輯，就是北京把台灣主權和人權自由當成其內政審查，試圖讓我們在台灣也噤聲，「台灣人的言論不需要北京批准，台灣的主權也不容跨界侵犯」。

▲▼立法院民進黨團召開「譴責中共 對台威嚇變本加厲 鎖定公民跨境鎮壓 」記者會，立委林月琴、陳培瑜、鍾佳濱、范雲出席。（圖／記者湯興漢攝）

鍾佳濱表示，儘管沈伯洋人不在中國，但也不在台灣，的確有可能在第三國遭中共長臂管轄、跨境鎮壓。不要忘了，沈伯洋現在是立法委員，立法院113位立委都經常到其他國家進行國會外交，都可能遭到這樣的威嚇，因此要正告藍白，這不是立委個人的事情，這是國會整體的事，如果藍白認為現在認為事不關己，下一個就是你。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Lisa愛牌出包！　泰官方：快停用檢查編號
快訊／男嬰遭丟排水溝亡　25歲生母落網
快訊／中職正式公告自由球員！　21位列A級
凌晨2點才睡！　大谷翔平挨轟懊悔：沒做到最理想
90歲嬤遭兒裝袋丟山坡　驗屍結果曝
快訊／豬瘟爆發後出國　「隔空看診」獸醫佐回來了
快訊／大谷翔平吞敗投！　藍鳥系列賽扳平
騙「18禁挑戰」有獎金　2正妹遭猥褻性侵

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

AI技術恐被用於操弄輿論　卓榮泰：與理念相近國家共築安全信任秩序

APEC總統特使爭取見川普、高市早苗？　總統府：任何可能都不排除

總統府回應豬瘟：遺憾有資訊問題　後續將輔導台中更正確

直言「民進黨2026很多地方選不上」　周玉蔻：這個黨缺乏想像力

未編足軍警消待遇！藍委向監察院檢舉　轟卓榮泰毀憲亂政

鄭麗文反對提高軍費　總統府：她想法跟全世界民主國家不一致

國民黨準副主席赴中會面宋濤　民進黨：曲解民調如詐騙集團

防檢署長備詢非洲豬瘟避重就輕　蘇巧慧傻眼：我問不下去了

FC年會通過友台聯合聲明　外交部致謝：展現歐洲對台強勁支持

川習會在即　總統府樂見「有助區域和平」：降低衝突都樂觀看待

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

豬瘟場仍驗出病毒核酸　農業部：建議做火焰消毒

出庭前嗆柯文哲作證卻改口　張景森自嘲「陰影下做事」

六都近50區房價跌慘！台中北區、高雄鼓山雙位數重摔　現在該進場撿便宜？｜地產詹哥老實說完整版 EP281

AI技術恐被用於操弄輿論　卓榮泰：與理念相近國家共築安全信任秩序

APEC總統特使爭取見川普、高市早苗？　總統府：任何可能都不排除

總統府回應豬瘟：遺憾有資訊問題　後續將輔導台中更正確

直言「民進黨2026很多地方選不上」　周玉蔻：這個黨缺乏想像力

未編足軍警消待遇！藍委向監察院檢舉　轟卓榮泰毀憲亂政

鄭麗文反對提高軍費　總統府：她想法跟全世界民主國家不一致

國民黨準副主席赴中會面宋濤　民進黨：曲解民調如詐騙集團

防檢署長備詢非洲豬瘟避重就輕　蘇巧慧傻眼：我問不下去了

FC年會通過友台聯合聲明　外交部致謝：展現歐洲對台強勁支持

川習會在即　總統府樂見「有助區域和平」：降低衝突都樂觀看待

輝達台灣總部卡關　黃仁勳GTC上大會喊「我不知道問題出在哪裡」

疑碰大哥女人！宜蘭男被毆打凌辱「逼喝尿」　過程全被拍下PO網

運將過年被開單超不爽　隔天見女警繞2圈狂罵「破麻」被起訴

BTS柾國冰塊腹肌搭丹寧雙倍性感回歸！再度穿上Calvin Klein多圖放送

鍾麗緹小女兒考拉時尚秀驚豔全場　網瘋喊：原地出道！

玫瑰花裝飾太浪漫　情侶深夜闖餐廳「激情在打卡景點愛愛」行竊

烤黑輪入選米其林！從三輪攤車賣到開店面　銅板價還有熱湯免費喝

AI行銷新革命！Google推出Pomelli　一鍵生成品牌內容

見證農村再生成果！花蓮從逆境中紮根　韌性+創意奪農再活力獎

浪花兄弟回來了！　隔15年合體掀爆回憶殺...周杰倫出手助陣

【人車快閃】燕子口堰塞湖恐潰決　林保署緊急通報下游「人車淨空」

政治熱門新聞

砸2467億買66架戰機全沒到！國防部說明了

京華城案　在張景森眼中就是一個悲慘案件

傅崐萁嗆罵提告　張峻：踹這一腳很值得

鄭麗文喊「我是中國人」挨轟　吳宗憲批民進黨：這句話哪有錯？

遭議長張峻狠踹桌　傅崐萁列6大罪狀提告：不容暴力破壞花蓮

綠排審「海纜七法」　羅智強嗆嘴炮：共機都趕不回去怎麼執法？

直言「民進黨2026很多地方選不上」　周玉蔻：這個黨缺乏想像力

要謝龍介面對造謠後果！　郭國文嗆：有我官商勾結證據就辭職

獸醫名單、死豬數量台中市府3度改口　她轟：謊上加謊、螺絲掉滿地

重慶公安立案偵查沈伯洋　邱毅示警嚴重性：離開台灣就可能被捕

溫朗東「逃兵吃草拉屎」再上訴慘被駁回

張景森明出庭作證京華城案　建議柯文哲「把狗仔頭關家裡管好」

點名台中非洲豬瘟防疫缺漏　防檢署長坦言：目前資料顯示疏失多

防檢署長備詢非洲豬瘟避重就輕　蘇巧慧傻眼：我問不下去了

更多熱門

相關新聞

稀土戰開打　美國國防部入股引爆中美資源角力

稀土戰開打　美國國防部入股引爆中美資源角力

隨著新能源與國防科技的崛起，稀土元素已從工業原料躍升為國家戰略資源。當美國國防部（U.S. Department of Defense）於 2025 年 7 月宣佈成為國內主要稀土企業的最大股東時，這項舉動被視為不只是投資行為，更象徵著美國正式把稀土視為國家安全的一部分。

中共立案查沈伯洋　蔡明彥：特別提「愛國者治台」矮化我主權

中共立案查沈伯洋　蔡明彥：特別提「愛國者治台」矮化我主權

黃仁勳盛讚川普「非常努力MAGA」　仍盼美國技術進入中國市場

黃仁勳盛讚川普「非常努力MAGA」　仍盼美國技術進入中國市場

民進黨青年局拜會日本國民民主黨青年局　聚焦災害應變、育兒支持

民進黨青年局拜會日本國民民主黨青年局　聚焦災害應變、育兒支持

鄭麗文喊「我是中國人」挨轟　吳宗憲批民進黨：這句話哪有錯？

鄭麗文喊「我是中國人」挨轟　吳宗憲批民進黨：這句話哪有錯？

關鍵字：

沈伯洋中國分裂國家民進黨台獨黑熊學院鍾佳濱陳培瑜范雲林月琴

讀者迴響

熱門新聞

「北教大王力宏」偷吃12女！　後宮集滿校長、老師、學生

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

台中夫偷帶砲友回家「客房激情」三人行！他收訊息驚醒

普發現金13歲以上禁代領　數發部說明原因

砸2467億買66架戰機全沒到！國防部說明了

養樂多「傳家寶」無償借展　疑被摔壞求償敗訴

大谷翔平二刀流吞敗　藍鳥系列賽扳平

黑絲OL繳停車費被公雞猛追！飆髒話狂奔畫面曝

美濃大峽谷地主石麗君丈夫拒捕　喝不明液體命危

Energy「閃兵」代價近億元　他跌落神壇

獨／6年砸千萬被分手…富商前男友為她「保時捷安太座」！

「北教大王力宏」後宮驚見女網紅！　最愛人妻原因曝

藍鳥傳來壞消息...教頭嘆：糟透了

LINE「16款免費貼圖」限時下載！胖古人、可愛爛番茄

遭指「戴大S骨灰項鍊」開唱！　范瑋琪曬律師聲明反擊

更多

最夯影音

更多
逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀
鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面