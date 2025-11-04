空服員廁所發現「炸彈威脅紙條」　飛機急停飛乘客滯留機場2小時

▲飛機傳出炸彈威脅。（圖／翻攝自Ｘ）

記者李振慧／綜合報導

邊疆航空(Frontier Airlines)一架從科羅拉多州丹佛市起飛的航班傳出炸彈威脅，有機組人員在廁所中發現一張威脅紙條，導致飛機立即停飛，所有乘客被迫在停機坪上滯留近2個小時，機上恐慌的畫面在網路上流傳。

事件發生在11月3日上午，邊疆航空一架預計從丹佛市出發前往德州的1324號航班，起飛後傳出炸彈威脅，飛機後來降落在達拉斯-沃思堡(Dallas-Fort Worth)機場。

Flight 1324 flying from Denver to DFW has been grounded in Texas due to a note being found in the bathroom stating a bomb was on the plane pic.twitter.com/OoMOYaaRf2 — ҒβΔ GΩDDΣSS✨ΔΠDRΣΔ (@FBAGoddess444) November 3, 2025

從網路流傳影片中可看到，當警方正在調查炸彈事件時，所有乘客都留在座位上等待，神情都十分焦慮。機上乘客表示，「我當時非常緊張，不知道炸彈威脅是真的還是惡作劇」，後來看到一名男子被警察護送下機。

邊疆航空對外證實消息，3日上午從丹佛市出發的航班，飛往達拉斯-沃思堡途中發現炸彈威脅，航班安全降落在機場，經查明，最終認為飛機不存在任何可信的威脅，事件沒有造成任何乘客受傷。