72歲爺飯店洗澡被「58度高溫水活活煮死」　家人目睹皮膚脫落嚇

▲男子被高溫浴缸水燙死。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國加州一名72歲男子為了參加孫女的畢業典禮，特地從洛杉磯前往聖荷西當地，沒想到入住飯店洗澡時，因為飯店水溫超過標準，水溫高達華氏134至136度（約攝氏56至57度），導致男子皮膚脫落、被活活煮死。

身為海軍陸戰隊退伍軍官的72歲男子強森(Terril Johnson)，5月22日入住加州聖荷西當地飯店Marriott Inn & Suites時，被發現昏倒在浴室中，他的半身浸泡在浴缸中，而且水溫非常燙。

Terril Johnson, a 72-year-old Marine veteran, died after being severely burned by scalding shower water at a San Jose hotel. His family has filed a lawsuit alleging the water reached 136 degrees. No one should suffer this kind of loss. https://t.co/ljiAC8Gt2u — Ben Crump (@AttorneyCrump) November 3, 2025

由於水溫太高，導致家屬第一時間無法把強森從浴缸中抱出來，在為他急救時，只能眼睜睜看著他的皮膚被燙到脫落，非常驚恐，卻又束手無策。

法醫裁定，強森的死因是嚴重燙傷，全身超過33%面積被嚴重燒燙傷。家屬以飯店水溫超過加州管制淋浴水溫120度上限為由，近來提出訴訟，聲稱事件並非偶然事故，而是飯店嚴重疏失所造成的結果，目前飯店尚未對外發表回應。