國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美韓防長共赴板門店！強調川普「實力追求和平」　遏阻金正恩威脅

▲▼美國國防部長赫格塞斯、南韓國防部長安圭伯3日下午抵達板門店。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國防部長赫格塞斯、南韓國防部長安圭伯3日下午抵達板門店。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）昨（3）日出訪南韓，與南韓國防部長安圭伯一齊前往板門店共同警備區（JSA），這是美國與南韓國防部長睽違8年後再次一同造訪。赫格塞斯在社群平台X發文表示，美軍隨時準備好響應美國總統川普「持續以實力為後盾追求和平」政策，展現美韓同盟面對北韓挑釁的堅定立場。

根據《韓聯社》、《News1》，赫格塞斯此行於3日下午搭乘美軍「黑鷹」（UH-60）直升機抵達板門店南側的駐韓美軍基地「柏尼法斯營區」（Camp Bonifas），與安圭伯會面後前往板門店JSA與軍事緩衝區（DMZ）一帶視察防務狀況。

南韓國防部指出，兩人自邊境最北端的「貓頭鷹前哨」（Owllet OP）聽取聯合警備部隊的作戰簡報，並走訪板門店會談場等地，停留約一小時。該前哨距離軍事分界線僅25公尺，是2019年6月川普與北韓最高領導人金正恩、南韓時任總統文在寅會晤時造訪之處。

▲▼美國國防部長赫格塞斯、南韓國防部長安圭伯3日向儀仗隊敬禮。（圖／志影像／美聯社）

▲美國國防部長赫格塞斯、南韓國防部長安圭伯3日向儀仗隊敬禮。（圖／達志影像／美聯社）

赫格塞斯在視察後未對媒體發表談話，但在X貼出多張與安圭伯會面、檢閱防區以及與駐韓美軍司令布倫森（Javier Brunson）討論的照片，並寫道，「我們的部隊已準備好支持川普總統以實力推動維持永久和平的努力。」他感謝駐守DMZ的駐韓美軍、南韓軍以及聯合國軍司令部士兵，強調堅若磐石的美韓同盟與紀律。

安圭伯在會後受訪時向記者透露，赫格塞斯原本以為兩韓軍事分界線「是一條直線」，但在親眼目睹山谷與樹林後感到震撼，並表示沒有想到南韓京畿道坡州市臺城洞村與北韓開城特別市板門區機井洞村的距離如此接近。

安圭伯也指出，板門店與JSA象徵南北韓關係的最前線，更是川普與金正恩舉行歷史性會談的地點，赫格塞斯認為此行本身就具有強烈的美韓同盟象徵意義。

▲▼美國國防部長赫格塞斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國防部長赫格塞斯。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，這是自從2017年10月時任南韓國防部長宋永武與時任美國國防部長馬提斯（James Mattis）共同造訪板門店以後，兩國防長8年來首度再次同訪JSA，同行者包括美國印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）、駐韓美軍司令布倫森。

赫格塞斯此行主要目的，是出席今（4）日在首爾舉行的第57屆美韓安全保障會議（SCM）。雙方預計針對建造核動能潛艦、轉移戰時作戰指揮權、南韓調整國防預算以及駐韓美軍戰略靈活性等議題交換意見，檢討戰時作戰指揮權移交的進度與最終任務驗證（FMC）的時間表。

此外，南韓研擬2035年前將國防支出提升至GDP占比3.5%，美方也表示理解與支持。

