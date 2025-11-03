男深夜被象群攻擊「雙腿骨折」逃死　再被折返象瘋狂踩踏奪命

▲男一晚連續被大象攻擊2次身亡。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

馬來西亞一名男子在伐木場工作時突然遭一頭野生大象攻擊，同事發現他因為來不及逃跑，導致他身受重傷、雙腿骨折，只好暫時先將他移到帳篷中休息，沒想到一段時間後，大象返回並且再次攻擊他們，導致他被踩踏身亡。

事件10月28日晚上發生在吉蘭丹州南部Gua Musang縣，晚間6名伐木工人在帳篷內休息時，突然聽到大象靠近的聲音，他們醒來發現一群野生大象襲來，眾人趕緊逃跑到樹林中。

#NSTnation The victim, Saidi Jahari, 43, was found dead on a road leading out of the quarters with severe injuries, believed to have been trampled by the animal.https://t.co/1nH1G5OZNF — New Straits Times (@NST_Online) October 31, 2025

工人幾小時後返回現場，發現身為工地主管的43歲男子賽迪(Saidi Jahari)因為來不及逃脫，遭到大象攻擊重傷，他們幫忙將雙腿骨折的賽迪帶回帳篷中休息，沒多久一頭大象再度出現，他們被迫將賽迪留在現場逃跑，事後帶著搜救隊返回現場。

眾人返回現場時，卻不見賽迪身影，搜救人員最後在公路上找到遺體，其身上有嚴重傷勢，應該是被大象踩踏所造成。警方表示，目前已經遺體送去驗屍，野生動物和國家公園部門正在努力監控伐木區周圍大象活動。