紐約市長選戰！歐巴馬力挺「穆斯林新星」　川普怒罵共產黨員

▲34歲的穆斯林州議員曼丹尼（Zohran Mamdani）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國紐約市長選戰進入倒數，現年34歲的穆斯林州議員曼丹尼（Zohran Mamdani）以「民主社會主義」政見掀起年輕選民熱潮，不僅民調領先，更意外吸引前總統歐巴馬親自致電讚賞，對他未來可能的市長生涯給予肯定。然而，現任美國總統川普則痛批他是共產黨員，並揚言若他當選，將扣留紐約市的聯邦資金。

歐巴馬罕見出手相挺 通話30分鐘給建議

知情人士透露，歐巴馬（Barack Obama）在選前夕親電曼丹尼，兩人通話約30分鐘。歐巴馬在電話中高度評價他的競選策略，還開玩笑提到自己過去的政治失誤，稱讚曼丹尼「在強烈聚光燈下幾乎沒犯錯」。

歐巴馬表示，若曼丹尼勝選，願意充當諮詢對象，協助他籌組新政府團隊，兌現「讓城市更可負擔」的政見。

歐巴馬至今未正式為曼丹尼背書，仍維持卸任後不介入地方選戰的慣例，但這通電話已是兩人自民主黨初選後的第二次對話。曼丹尼在通話中感謝歐巴馬的鼓勵，並表示自己的伊斯蘭恐懼症演講靈感，正是來自歐巴馬當年談種族議題的經典演說。

▲曼丹尼以43%支持度領先。（圖／路透）



曼丹尼的崛起離不開年輕世代的熱情投入，其陣營宣稱已吸引超過9萬名志工，近期更與桑德斯及眾議員奧卡西奧-科蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）同台造勢，1.3萬個座位的場館擠得水洩不通，氣勢如同2008年歐巴馬競選時期再現。

川普開砲「共產黨員」 威脅扣錢激化戰場

根據《法新社》報導，奎尼匹克大學（Quinnipiac University）最新民調顯示，曼丹尼以43%支持度領先，前州長庫默（Andrew Cuomo）以33%居次，共和黨候選人席瓦（Curtis Sliwa）則僅14%。

面對民調落後，川普（Donald Trump）怒斥曼丹尼是「共產黨員」，並威脅若他當選將扣留聯邦補助款。

哥倫比亞大學（Columbia University）政治學教授米契爾（Lincoln Mitchell）分析指出，「曼丹尼是一位不尋常的政治人物，他抓住了時代的精神。一個在美國最大城市出現的強烈反川普聲音，本身就會成為新聞。」

民主黨內分歧擴大 中間派「被噓下台」

曼丹尼的高人氣，也讓民主黨內部分歧浮上檯面。中間派紐約州州長侯可（Kathy Hochul）雖現身造勢活動，但一登場即被台下「向富人課稅」的口號淹沒。

黨內重量級人物如參議員舒默（Chuck Schumer）及眾議院領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）都遲遲未表態支持，顯示主流派對這位「民主社會主義新星」仍存疑慮。