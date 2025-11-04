北韓連續2度激烈挑釁！選在美防長、習近平訪韓時　發射多枚火箭砲

▲北韓1、3日兩度向西海（黃海）發射長射程火箭砲。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最近再度展開軍事挑釁行動，且時機點相當敏感！南韓軍方稍早證實，北韓軍方本月1、3日兩度向西海（黃海）北側海面發射240mm長射程火箭砲，每次發射皆為10餘枚，時機點剛好落在南韓總統李在明與中國國家主席習近平進行會談，以及美國國防部長赫格塞斯出訪板門店。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，南韓聯合參謀本部今（4）日上午首度證實，北韓軍方曾於1日下午3時、昨（3）日下午4時向西海（黃海）北側海面發射240mm長射程火箭砲，每一次皆發射10餘枚左右，該款長射程火箭砲過去經常是北韓用來威脅南韓首都圈、揚言「將首爾燃為火海」的武器。

值得注意的是，北韓軍方兩度發起挑釁行動的時機點相當敏感，1日下午剛好是李在明前往南韓國立慶州博物館準備迎接習近平進行韓中會談，北韓發射30分鐘後，李、習進行會談。

至於3日下午的發射，則是正值美國國防部（戰爭部）部長赫格塞斯搭乘駐韓美軍黑鷹直升機抵達板門店共同警備區域（JSA）南側駐韓美軍基地「柏尼法斯營」，並與南韓國防部長安圭伯前往板門店，而北韓發射30分鐘後，赫格塞斯抵達板門店。

▲美國國防部長赫格塞斯、南韓國防部長安圭伯3日下午抵達板門店。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，儘管北韓發射長射程火箭砲並未違反聯合國安理會決議的規範，但由於兩度發射時機點皆相當敏感，因此可以被視為北韓依照國防安全、外交事程等向外界發起的軍事挑釁行動。

南韓聯合參謀本部強調，美韓情報當局已針對北韓長射程火箭砲數據進行細部分析，「在堅若磐石的韓美聯合防衛態勢下，我軍（南韓軍）嚴密關注北韓軍方的各種動向，維持能夠壓制任何挑釁行動的能力與態勢。」