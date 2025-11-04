陸留學生在美性侵3女！往被害女「肛門注射麻藥」　長相曝光

▲翁思哲至少性侵3名女性友人。（圖／美國洛杉磯警方）



記者王佩翊／編譯

美國加州一名30歲中國籍留學生翁思哲（Sizhe Weng）在南加州大學攻讀電氣工程博士期間，竟下藥性侵3名女性，並趁對方失去意識後，綑綁被害人、拍攝不雅照片。根據調查，他用皮帶綑綁昏迷被害人後，還持注射器與導管往受害女子的肛門注射麻藥，手段極其殘忍。

根據《洛杉磯時報》報導，翁思哲在2021年至2024年間，利用類似手法多次性侵女性得逞。他在受害者的飲料與食物中偷偷摻入藥粉，讓她們失去意識，隨後使用注射器將麻藥從肛門注入受害者體內，再用皮帶將昏迷的女性綑綁進行性侵。

檢方起訴書顯示，翁思哲還會將受害者擺成各種性愛姿勢，用拍立得和數位相機拍攝大量不雅照片。

起訴書指出，第一名受害者是翁思哲的兒時好友，她是在2021年12月與翁思哲一同前往聖地牙哥旅遊時遭到毒手。翁思哲在酒吧將碾碎的苯二氮平類藥物偷偷放入朋友的飲料中。等到朋友昏迷後，翁思哲再使用注射器與導管，往被害人肛門注射鎮定劑，再用皮帶將其綑綁性侵。

檢方指出，從翁思哲拍攝的照片可以看到受害者「似乎處於昏迷狀態，嘴裡戴著塑膠牙科裝置，露出牙齦與牙齒」。其他照片則顯示她們「被擺出不同姿勢，雙腿被皮帶捆綁」，並特寫她們的私處。

另外兩名受害者分別是從中國赴美留學的朋友及同學，而翁思哲則以相同手法得逞。

洛杉磯警察局副局長漢密爾頓（Alan Hamilton）表示，「根據調查，我們懷疑還有更多受害者，其中一些受害者可能並不知情。」警方正持續調查是否還有其他案件，而翁思哲已面臨8項重罪指控。