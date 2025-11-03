　
地方 地方焦點

三箭齊發展現具體成效！花蓮市震後重生重磅回歸

▲▼花蓮市長魏嘉彥率領市政團隊向代表會報告施政成果。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲花蓮市長魏嘉彥率領市政團隊向代表會報告施政成果。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

去年0403地震重創花蓮，歷經艱困重建，花蓮市已重新站起。市長魏嘉彥3日率領市政團隊出席第22屆第6次花蓮市民代表大會定期大會，向代表會報告施政成果，端出「穩定生活、重建家園、振興經濟」三箭齊發的具體成效，展現花蓮從災後復甦到全面重生的堅韌能量。魏嘉彥強調，花蓮不只復原，更要更強！

魏嘉彥指出，市公所持續推動道路與排水改善工程，114年度AC整平面積達2萬5千平方公尺、清淤總長超過2萬6千公尺；同時推動人行道及街區品質提升工程，營造安全友善環境。文化建設方面，「有明客庄生活交流中心」總經費近5千萬元已核定，「花蓮市智能圖書館新建工程」總經費達1億3572萬元，將打造結合科技與閱讀的新地標；「佐倉運動公園」八人制足球場工程也進入收尾階段，預計年底前完工啟用。

在社會福利上，市公所積極照顧長者與弱勢族群，今年重陽禮金發放逾9百萬元，惠及1萬3千多人，並規劃明年度將敬老金發放年齡調降至65歲以上，讓更多長輩受惠；同時推動急難救助及「強化社會安全網急難紓困」70件，金額達64萬元，實物銀行更協助近1900人次，讓弱勢民眾獲得實質幫助。
 
在觀光振興方面，市公所推動「花蓮歡迎您」縣外邀請計畫，魏市長親自拜會全台各縣市首長，邀請機關團體來花蓮舉辦活動，成功帶動人潮與經濟。另舉辦「春遊書食節」、「星空電影院」、「奇萊玩一夏」等活動，結合閱讀、美食、運動與文創觀光，吸引外縣市遊客熱烈響應；並與知名IP代理商「三貝多股份有限公司」合作洽談，希望導入「吉伊卡哇」等角色品牌行銷，打造年輕化的城市新形象。

▲▼花蓮市長魏嘉彥率領市政團隊向代表會報告施政成果。（圖／花蓮市公所提供，下同）

魏嘉彥特別提到，「2025花蓮太平洋縱谷馬拉松」將於11月22日登場，今年邀請演員竇智孔擔任觀光大使，以運動行銷結合觀光推廣，展現花蓮的熱情與韌性。他感謝市民代表會、花蓮縣政府及前市長魏嘉賢議員等共同支持，使這項全國矚目的城市運動盛會得以延續，帶動觀光與產業活力。

文化推廣方面，市公所持續推動族群共榮與語言傳承，輔導各部落辦理捕魚祭、豐年祭等傳統祭儀，並開設阿美族語、撒奇萊雅族語及太魯閣族語認證班；同時連續三年榮獲客家委員會「推動客語為通行語」優等獎，展現花蓮多元文化共榮成果。

▲▼花蓮市長魏嘉彥率領市政團隊向代表會報告施政成果。（圖／花蓮市公所提供，下同）

魏嘉彥並提到，市公所積極拓展國際交流，今年率團前往日本沖繩及九州地區拜訪姊妹市與友好城市，深化文化、觀光及防災經驗分享。未來將規劃推動與紐西蘭奧克蘭地區的南島語系文化交流，讓世界看見花蓮的溫度與韌性。
 
此外，面對今年颱風重創光復鄉的災情，魏嘉彥說，光復鄉雖非本市轄區，花蓮市公所仍秉持「全縣一條心」的精神，第一時間啟動資源媒合機制，協調縣外人力與物資支援災區。透過市公所牽線，獲得南投、台中、屏東、彰化等多縣市政府及民間團體捐助物資與重機具支援，展現花蓮人的互助情誼與行動力。

魏嘉彥強調，花蓮能迅速走出震災陰霾，全賴代表會與市民的支持與團結。他感謝各位代表長期以來對市政的指導與協助，未來市公所將以責任與熱忱持續推動建設、強化社福與觀光發展，讓花蓮從重建邁向永續繁榮，成為最有韌性的幸福城市。

光復災後重建　中央挹注3百億專案經費

光復災後重建　中央挹注3百億專案經費

花蓮縣長徐榛蔚31日出席花蓮縣議會第二十屆第六次定期大會，針對外界關注的「馬太鞍溪堰塞湖潰壩事件」，徐榛蔚指出，感謝立法院朝野一致支持通過該條例，中央預計投入三百億元經費，協助花蓮災區重建。

嘉邑行善團撤離光復災區　留重機具協助復原

嘉邑行善團撤離光復災區　留重機具協助復原

台日協賛會歸國訪團拜會黃偉哲暖心捐款助台南風災復原

台日協賛會歸國訪團拜會黃偉哲暖心捐款助台南風災復原

光復鄉災後復課首日　7校逾8成學生回歸校園

光復鄉災後復課首日　7校逾8成學生回歸校園

賴清德中秋連假視察嘉義、台南、花蓮　督導災後復原修繕進度

賴清德中秋連假視察嘉義、台南、花蓮　督導災後復原修繕進度

