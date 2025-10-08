光復災後復課首日7校逾8成學生回歸校園　提供災後心理諮商

▲光復災後復課首日，7校逾8成學生回歸校園 。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

馬太鞍溪堰塞湖潰壩，造成光復鄉7所國中小停課多日，校園連日清潔與消毒。7日恢復正常上課，縣府統計有逾八成學生順利復學，花蓮縣政府教育處長翁書敏一早各校視察，確保孩子們復學順利，安心回歸校園，重新啟動學習生活。

教育處長翁書敏表示，經縣府、國軍及多縣市支援團隊連日協力清淤與修復，校園復原工作已告一段落，今天光復7所國中小全面原校恢復實體上課，安全規劃或者是進入學校之後的安心減壓，已做好了各項輔導工作。

▲縣府教育處長翁書敏（左）一早赴各校關切，確保孩子們復學順利。

花蓮光復鄉災後復原工作已進行至第十五天，一大清早各校師長在校門口歡迎孩子們來上學，在學校交通導護志工的協助下，學童們今早約7時30分至8點之間到校，久未上課看到同學和師長，很開心回到校園，孩子們朗朗的笑聲，校園裡展現活力。

統計至7日上午11時為止，國中小學生總人數546人，445人到校，線上學習有27人，其餘則請假。至於幼兒園部分，幼生總人數為122人 ，本日有64人到校，其餘則請假。

縣府教育處表示，感謝國軍、志工、校方、社區及相關單位的力量，全力投入校園整理工作，迅速完成校園環境整理。為照顧受災學生的需要，縣府事前已將教科書、簿本、文具組及書包等學習用品送達各校；對於暫時無法返校的學生，也提供線上學習設備。花蓮縣學生輔導諮商中心團隊更進駐學校，提供災後心理諮商。

