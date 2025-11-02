重建光復！中央挹注3百億專案經費　徐榛蔚：專業規劃才能重生

▲花蓮縣長徐榛蔚在會中表示，只有中央與地方協力，透過專家學者的整體規劃，才能讓光復真正「重生」。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚31日出席花蓮縣議會第二十屆第六次定期大會，針對外界關注的「馬太鞍溪堰塞湖潰壩事件」，徐榛蔚指出，感謝立法院朝野一致支持通過該條例，中央預計投入三百億元經費，協助花蓮災區重建。

徐榛蔚特別澄清，三百億並非由縣府追加年度預算，而是中央針對災區復原與重建的專案經費，涵蓋農業復原、電力系統強化、水利與道路修復、公共建設、住宅重建及社會復原等面向，許多項目屬中央職權執行，縣府提供行政協助與地方整合。

徐榛蔚進一步說明，光復鄉此次災情嚴重，堰塞湖潰壩導致農地掩埋、住家損毀，未來除持續清淤、修復河川堤防與交通動線外，還將推動雨污水系統整治與防洪規劃。她強調，只有中央與地方協力，透過專家學者的整體規劃，才能讓光復真正「重生」，並徹底解除堰塞湖的潛在威脅，恢復居民安居樂業的生活。

徐榛蔚呼籲各界團結一致，支持中央與縣府推動的重建計畫，讓預算資源能有效投入、精準運用，協助災民早日重建家園。她表示，花蓮縣政府將持續與中央保持密切合作，整合中央、地方與社會各界力量，全力推進復原工程，讓光復重現生機，讓花蓮再次成為幸福、安全的家園。

