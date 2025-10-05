　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德中秋連假視察嘉義、台南、花蓮　督導災後復原修繕進度

▲▼▲總統賴清德在中秋連假的第二天一早，視察嘉義、台南的災後復原狀況，並督導房屋修繕的進度。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德在中秋連假的第二天一早，視察嘉義、台南的災後復原狀況，並督導房屋修繕的進度。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

中秋連假的第二天，總統賴清德上午連跑嘉義、台南，關心今年7月丹娜絲颱風與豪雨致災區的復原重建狀況；下午則會前往花蓮馬太鞍溪前進協調所、佛祖街、光復街等地視察，關心災後重建進度。

賴清德今天早上的第一站，前往嘉義東石關心當地災民的房屋修繕進度。根據統計，截至10月2日為止，嘉義縣共有6878戶申請慰助金，行政院也已編列特別預算3.6億元，將用於嘉義縣災區受損住宅拆除、修繕與媒合補助，現行東石鄉房屋修復工程在中央大力協助下，已有階段性成果。

賴清德前往探視受災戶之一的，是高齡84歲吳進三先生。吳大哥表示，因房子已有相當屋齡，近一、兩年每當遇到颱風或大雨，總擔心屋頂陷落，因此不敢在屋內過夜、需要到隔壁廟宇躲避。這次丹娜絲颱風造成吳大哥的房子被吹掉半個屋頂，在中央、地方協力下，施工團隊於八月中旬進場施作，五天內將屋頂修復完畢。吳大哥向賴清德表示，房屋修建好後，不用再遇到颱風、大雨就要跑到廟裡躲避，「比較令人安心」。

▼總統賴清德在中秋連假的第二天一早，視察嘉義、台南的災後復原狀況，並督導房屋修繕的進度。（圖／總統府提供）

▲▼▲總統賴清德在中秋連假的第二天一早，視察嘉義、台南的災後復原狀況，並督導房屋修繕的進度。（圖／總統府提供）

隨後，賴清德也到鄰近家戶探視，遇上一位高齡90歲的阿嬤。賴清德表示，考量到此次南部災情，包括嘉義、台南在內有四萬多間家戶屋頂被破壞，部分民眾可能沒有餘裕可以修建房屋；就算有餘裕，也可能找不到工人；就算找得到工人，也可能叫不到材料等。

因此，賴清德說，他要求中央、地方政府工程暫時全面停止，並請工程團隊進駐嘉義、台南一帶為民眾修建房屋，同時間也號召營造公司、公益團體的無私愛心，共同投入災後復原工作，對於經濟弱勢的居民，相關修繕經費則由政府全部支出。

賴清德說，此次雲嘉南地區前進指揮所是由政務委員陳金德負責、內政部長劉世芳協力，兩位都有相當的行政經驗。內政部八月已核定1.11億元的上工津貼補助金專案，9月已經撥付給縣府。

賴清德指出，行政院雲嘉南前進指揮所也在9月初，宣布新增三項擴大補助措施，盼藉由「擴大復原慰助金，一般戶也適用」、「啟動第二波媒合修繕簽約獎勵」、「災後修繕或拆除期限延長」，減輕民眾負擔。

▼總統賴清德在中秋連假的第二天一早，視察嘉義、台南的災後復原狀況，並督導房屋修繕的進度。（圖／總統府提供）

▲▼▲總統賴清德在中秋連假的第二天一早，視察嘉義、台南的災後復原狀況，並督導房屋修繕的進度。（圖／總統府提供）

烤肉「必會出現4種人」　破3萬人炸鍋：我每年都是那個人
莊人祥罹胃癌　醫示警「3症狀」儘速檢查
獨／悲傷中秋！佛祖街阿伯「潛泥水逃死」　天天走40mins望
「大谷翔平今晚太出色」　費城人教頭：真的只能脫帽致敬
誰在花蓮「呵呵呵」？　凌濤嗆劉世芳冷血：在災害中心魔性訕笑
加薩女性被逼「用肉體換食物」！　性侵惡狼竟全是救援人員
獨／百萬存戶注意！北富銀鎖「久未往來帳戶」　10／30上路

相關新聞

中秋烤肉人變少？大票搖頭「轉1型態」：爽

中秋烤肉人變少？大票搖頭「轉1型態」：爽

中秋節是台灣傳統的團聚節日，許多人最期待的活動之一就是烤肉。不過有網友觀察發現，今年好像氣氛變淡了，「以前整條馬路都是家家戶戶在烤肉，現在只看到少數人在烤」，好奇是不是大家都不愛中秋烤肉了，結果引來大量網友回應，笑翻整串留言區。

丹娜絲災後修復加速中　內政部曝民宅修繕進度

丹娜絲災後修復加速中　內政部曝民宅修繕進度

見隨機砍人案被害人傷口　醫：深仇大恨？

見隨機砍人案被害人傷口　醫：深仇大恨？

錯過這天會後悔！中秋罕見碰上「天赦日」拜對運勢爆棚

錯過這天會後悔！中秋罕見碰上「天赦日」拜對運勢爆棚

即／高雄傳血案　男子遭剪刀刺慘死

即／高雄傳血案　男子遭剪刀刺慘死

