賴清德中秋連假視察嘉義、台南、花蓮　督導災後復原修繕進度

記者陶本和／台北報導

中秋連假的第二天，總統賴清德上午連跑嘉義、台南，關心今年7月丹娜絲颱風與豪雨致災區的復原重建狀況；下午則會前往花蓮馬太鞍溪前進協調所、佛祖街、光復街等地視察，關心災後重建進度。

賴清德今天早上的第一站，前往嘉義東石關心當地災民的房屋修繕進度。根據統計，截至10月2日為止，嘉義縣共有6878戶申請慰助金，行政院也已編列特別預算3.6億元，將用於嘉義縣災區受損住宅拆除、修繕與媒合補助，現行東石鄉房屋修復工程在中央大力協助下，已有階段性成果。

賴清德前往探視受災戶之一的，是高齡84歲吳進三先生。吳大哥表示，因房子已有相當屋齡，近一、兩年每當遇到颱風或大雨，總擔心屋頂陷落，因此不敢在屋內過夜、需要到隔壁廟宇躲避。這次丹娜絲颱風造成吳大哥的房子被吹掉半個屋頂，在中央、地方協力下，施工團隊於八月中旬進場施作，五天內將屋頂修復完畢。吳大哥向賴清德表示，房屋修建好後，不用再遇到颱風、大雨就要跑到廟裡躲避，「比較令人安心」。

隨後，賴清德也到鄰近家戶探視，遇上一位高齡90歲的阿嬤。賴清德表示，考量到此次南部災情，包括嘉義、台南在內有四萬多間家戶屋頂被破壞，部分民眾可能沒有餘裕可以修建房屋；就算有餘裕，也可能找不到工人；就算找得到工人，也可能叫不到材料等。



因此，賴清德說，他要求中央、地方政府工程暫時全面停止，並請工程團隊進駐嘉義、台南一帶為民眾修建房屋，同時間也號召營造公司、公益團體的無私愛心，共同投入災後復原工作，對於經濟弱勢的居民，相關修繕經費則由政府全部支出。

賴清德說，此次雲嘉南地區前進指揮所是由政務委員陳金德負責、內政部長劉世芳協力，兩位都有相當的行政經驗。內政部八月已核定1.11億元的上工津貼補助金專案，9月已經撥付給縣府。

賴清德指出，行政院雲嘉南前進指揮所也在9月初，宣布新增三項擴大補助措施，盼藉由「擴大復原慰助金，一般戶也適用」、「啟動第二波媒合修繕簽約獎勵」、「災後修繕或拆除期限延長」，減輕民眾負擔。

